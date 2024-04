Baseballisté Frýdku-Místku zůstávají i po druhém kole prvoligové sezóny neporaženi. Doma totiž v dalším dvojzápase dokázali dvakrát porazit silný SaBaT Praha.

Jakub Kaplan se připravuje na svůj stav. | Foto: Ján Jabrocký

Obě výhry se ale vůbec nerodily lehce a Klasik, jak se domácí klub jmenuje, v obou utkáních zvítězil rozdílem jednoho doběhu. Do prvního utkání přitom vstoupili lépe Pražané, když po dvou útocích na pálce vedli již 3-0. Následně ale nadhazujícího Šimona Urbana podpořil útok, který postupně přidával doběhy a otočil skóre na 10-8. Všichni pálkaři se v zápase dokázali dostat minimálně jednou na metu a nadhazovači soupeře tak neměli prostor, aby si na chvíli oddechli.

V osmé směně ale SaBaT i s přispěním jediné chyby domácích v obraně dokázal otočit skóre čtyřmi doběhy a podruhé v utkání šel do vedení. V dohrávce ale Klasik po odpalech Davida Koláčka a Michala Bakera přidal také čtyři body a vrátil na svou stranu dvoubodové vedení. V deváté směně již ale Da’Reese Gutierrez zvládl závěrečný tlak a po snížení na 13-14 duel uzavřel dvěma strikeoutů.

Druhý vzájemný duel již patřil spíše nadhazovačům než pálkařům. Domácí na kopci vsadili na zkušeného Martina Dronga, který předvedl výborný výkon a v sedmi směnách proti němu SaBaT stáhl pouze dva doběhy. Startér Frýdku-Místku navíc sedm pálkařů soupeře vyprovodil se strikeoutem.

Martin Drong.Zdroj: Ján Jabrocký

V tomto duelu již Klasik nedovolil soupeři odskočit do vedení a od druhé směny byl nestále minimálně o bod lepší než SaBaT. Po dvou hitech si připsali Richard Omelka a Jindřich Adamus.

Na poslední dvě směny dali trenéři příležitost mladému Matěji Chorobikovi a ten těžkou situaci zvládl na výbornou. Zejména v poslední směně, kdy mohl SaBaT utkání zvrátit ve svůj prospěch, a navíc zaplnil všechny mety, tak si mladík v dresu Klasiku pomohl dvěma strikeouty.

„V prvním zápase jsme tam poslali asi čtyři nadhazovače, kteří bojovali se strikezónou, což je škoda. Musíme na tom zapracovat, protože těch met zdarma tam bylo fakt hodně. Šťastnější byl Klasik, protože si myslím, že mohl vyhrát kdokoliv. Ve druhém zápase jsme si to prohráli sami, protože jsme měli strašně moc prokoukaných strikeoutů. Domácí nadhazovači házeli hezky, ale my jsme to nedokázali pálit, což je chyba,“ hodnotil sérii trenér SaBaTu Kryštof Dupal.

Richard Omelka na pálce.Zdroj: Ján Jabrocký

„Máme dvě výhry, takže jsme spokojeni. Bylo tam ale i docela dost chyb, takže i negativní chvíle. Dnes nás nepodrželo zejména vnější pole, když udělalo moc laciných chyb. Takže se z toho musíme poučit a musíme na tom zapracovat, aby se nám to příště nestalo. Všichni čtyři nadhazovači odvedli famózní výkony a drželi nás v zápase. Takže jsme spokojeni,“ řekl po zápas s Pražany trenér Jakub Kaplan.

Frýdek-Místek tak má po dvou kolech na svém kontě 4 výhry a o další bude moct zabojovat příští sobotu opět na svém hřišti. Do Frýdku-Místku totiž přijedou baseballisté Olympie Blansko.

Ján Jabrocký