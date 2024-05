V neděli sehráli baseballisté Frýdku-Místku další těžkou sérii v Brně, kde jim soupeřem byla rezerva extraligových Hrochů. Ta mohla hráče Klasiku výrazně přiblížit postupu do TOP 6.

Baseballisté Klasiku přivezli z Brna velmi důležitou výhru. | Foto: Pavel Chorobik

Jenže první utkání baseballistům ze severu Moravy příliš nevyšlo. Sice v něm vedli 1-0 od druhé směny, ale vedení nedokázali udržet. V dohrávce páté směny se totiž domácí pálka rozjela a Hippos pěti doběhy otočili skóre. V šesté směně pak přidali další dva a po ní již trenéři Frýdku-Místku stáhli z kopce startujícího Da’Reese Gutierreze. Střídající Matěj Chorobik na jednu směnu zastavil útok soupeře, aby pak také povolil dva doběhy.

Jenže v deváté směně se Klasik nadechl k obratu a postupně začal stahovat náskok domácích. Ze stavu 1-9 ale dokázali frýdeckomístečtí hráči snížit na konečných 6-9. Momentum ze závěru úvodního utkání si Klasik přenesl do začátku druhého zápasu. Hned v první směně totiž Martin Drong stáhl dva body a Frýdek-Místek i v tomto duelu šel první do vedení. Tentokrát již na nadhozu Klasiku výborně házel Šimon Urban, který domácím moc šancí nepovolil. Na jeho práci pak navázal Adrián Mück, který již domácím nepovolil žádný doběh. Naopak byli to opět frýdeckomístečtí baseballisté, kdo přidával další doběhy, aby nakonec zvítězili 5-1.

„Dnes jsme podali velmi dobrý týmový výkon. V první zápase jsme v závěru bojovali. Přišlo to sice pozdě, ale měli jsme dobré stavy a viděli hodně nadhozů. Ve druhém byl skvělý Šimon na kopci. My jsme přidali hity, když jsme potřebovali, a to byla cesta k výhře. Obrana byla čistá a vrátili jsme se nahoru,“ hodnotil sérii Američan ve službách Klasiku Da’Reese Gutierrez. Jedna výhra z Brna je ve vyrovnané tabulce První ligy hodně důležitá. Klasik se tak díky tomu stále dělí o první místo s dalšími dvěma týmy. Před posledním kolem ale stále nemá postup do TOP 6 jistý. K němu by mu měla stačit alespoň jedna výhra z dvojzápasu s Jabloncem, případně bude muset spoléhat na příznivé výsledky dalších sérií.