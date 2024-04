V sobotu odehráli baseballisté Frýdku-Místku poslední dva domácí zápasy v základní části První ligy. V nich přivítali Techniku Brno, která v minulém roce sestoupila z Extraligy.

Martin Drong na pálce. | Foto: Pavel Chorobik

Hned v prvním zápase čekal na domácí pálkaře velmi těžký soupeř, když Technika vsadila na kopci na dlouholetého reprezentanta Daniela Mráze. Ten prokázal své vysoké kvality a celý duel držel domácí hráče na nule v kolonce doběhů.

Klasiku také výborně zaházel Američan Da’Reese Gutierrez, jenž v sedmi směnách umožnil pouze 4 hity a rozdal 7 strikeoutů. Bohužel frýdeckomístecká obrana v tomto utkání nefungovala dobře a pět chyb využil zkušený soupeř k zisku dvou doběhů. Frýdku-Místku nepomohly ani dvě směny s nulou a ze zápasu odešli domácí s prohrou 0-2.

Také do druhého duelu Technika postavila na kopec hráče s bohatými extraligovými zkušenostmi Radka Buriana. Na domácí straně pak stál talentovaný mladík Adrián Mück. Ten sice v necelých pěti odházených směnách zaznamenal 6 strikeoutů, ale ani jej nepodržela obrana a Technika se proti němu prosadila pětkrát. Trápení Klasiku na pálce v tomto dvojzápase podtrhla pátá směna.

V ní frýdeckomístečtí baseballisté obsadili bez outu všechny mety, aby nakonec z této výhody nedokázali stáhnout žádné body. Jenže pak se domácí rozpálili a v šesté směně po sérii hitů i agresivní hře na metách dokázali třemi doběhy snížit na 4-5 z jejich pohledu.

To byly ale z pohledu Frýdku-Místku poslední body v utkání, i když v poslední směně za stavu 4-6 měli domácí dva běžce ve skórovacích pozicích. Slovenský reprezentant Daniel Just na kopci soupeře si ze situaci poradil a Brňané si nakonec připsali další vítězství.

David Koláček.Zdroj: Pavel Chorobik

„V prvním zápase pro nás bylo důležité, že Dan Mráz dokázal házet strajky a obrana za ním pak byla v tempu. Byli jsme schopni snížit počet chyb. To bylo pro nás strašně důležité. Ve druhém jsme dobře nastoupili. Na kopci jsme trochu bojovali, kdy jsme měli víc nepřesných nadhozů, ale dařilo se nám v útoku. Kolem čtvrté, páté směny nám trochu spadla energie a Frýdek, který hrál dobře, se vrátil zpátky. Naštěstí to relieveři s pomocí obrany zvládli. Je pro nás super, že s tak mladým týmem jsme zvládli první sérii vyhrát 2-0 a porazili lídra tabulky, který měl doteď jen jednu prohru,“ hodnotil souboj manažer Techniky Martin Škaroupka.

„Technika dnes předvedla hlavně na kopci výborný výkon. My jsme na pálce nebyli koncentrovaní a připraveni na jejich nadhozy. To rozhodlo. I v poli jsme byli celkem rozebraní. Nedokázali jsme to dotáhnout, otočit a něco s těmi zápasy udělat. Technika nám již pak ani nedala k tomu příležitosti. Zasloužené dvě výhry pro Techniku. My se z toho musíme poučit a vrátit se k tomu, co jsme dělali předtím,“ řekl po neúspěšném dvojzápase domácí manažer Jakub Kaplan.

Klasik po této sérii přišel o vedení v tabulce První ligy, kde mu aktuálně patří třetí místo. Navíc jej teď čekají tři série na hřišti soupeřů. Hned začátkem května pojedou frýdeckomístečtí baseballisté na hřiště poslední Olomouce.

Ján Jabrocký