Brňané působí jako rezerva extraligového týmu Hroši Brno a protože ti v sobotu nehráli žádný zápas, tak se proti Klasiku v sestavě Hippos objevilo hned několik hráčů, kteří pravidelně hrají nejvyšší soutěž. Frýdeckomístečtí se ale svého soupeře nezalekli a v obou utkáních jej dokázali výrazně potrápit.

V prvním je na kopci držel americký nadhazovač Da’Reese Gutierrez, jenž nakonec nepustil na své místo žádného náhradníka. V osmi směnách domácím povolil pouze 3 doběhy a připsal si celkem 11 strikeoutů. Tím také vytvořil nový klubový rekord v počtu strikeoutů v jedné sezóně. Ten starý, Který držel Javier Avendano, překonal o 10 strikeoutů a nová meta k překonání je nyní na čísle 116.

Na pálce hráči Frýdku-Místku dokázali sbírat úspěšné odpaly, ale neproměnily je v zisk většího počtu bodů. I proto nakonec svému soupeři podlehli 1-3. Zatím co v prvním duelu byla frýdeckomístecká pálka neefektivní, tak ve druhém tomu bylo jinak. Pálkaři Klasiku tentokrát zaznamenali o jeden odpal více než v předchozím utkání, ale tentokrát vytěžili hned 10 doběhů. O devět z nich se ale přičinili ve dvou směnách. Nejdříve v páté čtyřmi body otočili nepříznivý stav z 0-2 na 4-2, aby o dvě směny později pěti body soupeři výrazně odskočili.

Nejvýraznějším hráčem Frýdku-Místku v zápase byl Adrián Mück. Ten duel začínal na kopci a pěti směnách si kromě tři umožněných doběhů připsal také 8 strikeoutů. Na pálce pak v páté směně dvoumetovým odpalem vyčistil obsazené mety a poslal svůj tým poprvé v utkání do vedení. Klasik tak nakonec zvítězil 10-5 a zlepšil svou bilanci na 7 výher a 12 proher. „V prvním zápase to bylo trochu divoké. Obrana nám nefungovala. Na nadhozu jsme hráli dobře, ale obrana udělala moc chyb, a to nás stálo celý zápas.

Ve druhém už to bylo mnohem lepší. Na nadhozu jsme zase dobře zaházeli. V poli jsme zvládali hrát, co jsme potřebovali. Na pálce deset hitů a deset bodů, což je myslím velmi slušné,“ zhodnotil sérii s Hippos manažer Klasiku Jakub Kaplan. Frýdek-Místek tak už čeká pouze jeden zápas v rámci TOP 6 proti lídrovi tabulky SaBaTu Praha. Ten se měl původně hrát v úvodu této části sezóny, ale proti bylo počasí. Oba kluby nyní hledají vhodný náhradní termín.