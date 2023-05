V podvečer 6. května 2023 proběhl v Kulturním domě (KD) Baška Výroční koncert Lašského smíšeného pěveckého sboru Baška (LSPS Baška) aneb Starci na chmelu. Sbor oslavil 70 let od svého vzniku. A musím říct, že to bylo velkolepé! Slibovala jsem, že uvidíte, co jste neviděli a uslyšíte, co jste neslyšeli.

Lašský smíšený pěvecký sbor Baška, oslavy 70 let, květen 2023. | Foto: se svolením LSPS Baška

Můžu říct, že to rozhodně byla pravda. Jsme moc rádi, že jste toto naše jubileum oslavili s námi a mohli jsme být spolu u toho. Překvapivě přišlo rekordní množství diváků. V kulturním domě bylo restaurační uspořádání stolů, a navíc bylo nutné přidat další židle. Výročí 70let založení sboru připadlo na v říjen 2022, ale vzhledem k rekonstrukci KD Baška se oslava přesunula až na květen, kdy byly plánované opravy hotovy a "kulturák" byl připraven.

Koncert se skládal ze dvou částí, přičemž v první polovině zazněly písně obvyklé i neobvyklé, veselé, dojímavé či tklivé, lidové i moderní. Na koncertě zazněly písně zpívané v různých jazycích, a tak zpěváci pěli například česky, anglicky, italsky, swahilsky či některým nářečím z jižní Afriky. Zkrátka mohli jste slyšet od všeho něco. Byl to různorodý repertoár. Za zmínku stojí například skladba Insalata Italiana, kde se členové sboru proměnili v operní pěvce a osobitým způsobem zazpívali tuto parodii na operu.

Když to Lašský smíšený pěvěcký sbor Baška umí jako Queen

Cituji jednoho diváka, když řekl: "Byla to fajna písnička, i když měla přes 7 minut, lidem se to moc líbilo a rozhodně to nebyla nuda! Jste jako Queeni! Ti měli Bohemian Rhapsody taky přes 6 minut a trhali žebříčky hitparád." Dalším zajímavým počinem byla píseň Bach a Šebestová, která vznikla neobvyklou kombinací úvodní písně z Večerníčku Mach a Šebestová a částí skladby od německého barokního skladatele Johanna Sebastiana Bacha.

Zpěváci měli připravené rekvizity. Rozhodně byli přítomni Mach, Šebestová, celá 3.B, a dokonce nechyběl ani pes paní Kadrnožkové - Jonatán. Členové LSPS Baška zazpívali různě upravené lidové písně a například píseň Prší, prší evokovala skutečný déšť. Melancholicky něžně působily písně Modlitba či Haleluja za klavírního i kytarového doprovodu. V jednu chvíli se dokonce "Kádéčko" proměnilo v džungli, při písní The Lion Sleeps Tonight, a už chyběl jen Tarzan, který by se zhoupl na liáně. Už tato první část měla veliký úspěch. Lidé se smáli i plakali a diváci si vytleskali dva přídavky.

FOTO: Vrakfest na Valašsku byl plný bouraček či kolizí. Auta vydechla naposledy

Po přestávce následovala druhá polovina Výročního koncertu a členové LSPS Baška se proměnili v muzikálové hvězdy. V podání místních zpěváků se diváci na chvíli přenesli do českých i světových muzikálů. Prvním z nich byl jeden z nejdříve natočených a vůbec nejznámějších filmových českých muzikálů a to Starci na chmelu. Zde si velká část přítomných tak připomněla atmosféru chmelových brigád. V podání zpěváků bašťanského sboru zazněly písně Starci na chmelu, Bosa nova, Do gala a Den je krásný. Tyto písně navodily atmosféru strastiplných i nezapomenutelných okamžiků, včetně těžké dřiny a nově vzniklých přátelství a lásek, které zažívali tehdejší studenti. Všichni zúčastnění posluchači dostali jako překvapení na naší oslavě sedmdesátých narozenin pivo.

Dále představení pokračovalo a Kulturní dům v Bašce se stal dějištěm části muzikálu Rebelové. Ten napsali Filip Renč a Zdeněk Zelenka. Tento muzikál se odehrává v Československu v červnu až srpnu 1968. V podání členů LSPS Baška zazněly písně Pátá a Ššš. Na jevišti se například objevila jabloň, po které lezl Novák a pátá skutečně odbila. Následně se diváci dostali do dob vlády Karla IV., který zrovna pobýval na svém hrádku Karlštejn a za jeho vlády tam údajně nesměly ženy. A stalo se tak ve Vrchlického Noci na Karlštejně, že proklouzla do hradu ženská, a v přestrojení pobývala v krčmě. Tuto situaci jsme zažili v písni Hoja Hoj! Později jsme byli svědky atmosféry westernového Trigger Whisky Saloonu z malého městečka Stetson City z parodie Limonadový Joe aneb Koňská opera.

Lašský sbor Baška hledá i nové členy

Členové LSPS Baška předvedli píseň Whisky, to je moje gusto! A sál byl plný spoře oděných kankánových tanečnic a místních štamgastů. Koncert vygradoval písní Poslední večeře z rockového muzikálu Jesus Christ of Superstar a písní Let the Sunshine In z Formanova muzikálu Vlasy. "Kádéčko" se v tu chvíli proměnilo v Hippies generaci z 60. let. Květinové děti byly všude a pro autentičnost chyběl jen marihuanový obláček dýmu. Průvodní slovo celým večerem a klavírní doprovod během koncertu měla Daniela Hanušová. Dirigentkou, choreografkou a scénaristkou Výročního koncertu LSPS Baška aneb Starci na chmelu byla naše sbormistryně Janina Ptaková. Koncert se moc povedl! Lidé byli nadšení, předvedli Standing ovations nebo-li potlesk ve stoje. Celý večer byl velmi nabitý emocemi.

V Knihovně Baška vyhodnotili nej-čtenáře za rok 2022

Bylo to velké a euforické! Po skončení koncertu pokračovala oslava 70let trvání sboru volnou zábavou za přispění členů LSPS Baška. Ráda bych poděkovala všem zúčastněným, za jejich píli a snahu. Dále mé díky patří všem našim podporovatelům, zejména obci Baška a všem příznivcům LSPS Baška za jejich podporu našeho pěveckého sboru. Protože bez každého z vás by tato skvělá akce nevznikla! Vstupné bylo dobrovolné, a veškerý výtěžek putuje na chod a rozvoj LSPS Baška. Pokud by se někdo z vás chtěl přijít podívat na naše zkoušky, zazpívat si, poslechnout si písničky, či se pobavit, přijďte mezi nás. Jste srdečně zváni.

Rádi přivítáme nové kamarády či členy! Zkoušky LSPS Baška probíhají každé pondělí od 18: 00 do 20: 00 hodin v druhém patře budovy obecního úřadu Baška. Těšíme se na vás!