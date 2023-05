Okolo Bašky cestička nevedla, šlo se středem obcí. V sobotu 13. května se téměř dvě stě účastníků (bez dvou), vydalo na tradiční pochod kolem Bašky, který si již několik let nese svůj název Okolo Bašky cestička. Letošní trasa nebyla až tak okolo Bašky, resp. po jejich katastrálních hranicích, ale vedla více středem obcí, přesto její délka čítala čtrnáct kilometrů.

Okolo Bašky cestička, květen 2023. | Foto: se svolením Bašťanského spolku

Registrace začala již v 9.30 ráno a počasí účastníkům letos přálo - nebylo velké horko, takže ideální na procházku nebo pro jízdu na kole. A tak se taky stalo, cca čtvrtina registrovaných volila kolo. Všichni, co se vydali na trasu po růžových šipkách, byli vybaveni nápojem a oplatkem, aby mohli doplnit energii během cesty. Ti, co se účastní pochodu pravidelně, tak ví, že na trase je čekají jistá kontrolní stanoviště, kde mohou spočinout, zakoupit si něco k pití či jídlu. Letos tomu nebylo jinak díky místním spolkům, které se do akce opět zapojily.

Startovištěm bylo parkoviště pod přehradou a po úvodní procházce lesoparkem a kolem nádraží, následovala první zastávka v altánu na Včelařské naučné stezce. Mladí včelaři si připravili hádanky - za jak dlouhou dobu se rozloží určitý odpad v přírodě. Věděli jste třeba, že igelitový sáček se rozpadne až za 25 let? Prostě příroda není smetiště. Účastníci pochodu se pak po staré cestě dostali do Hodoňovic, kde je čekalo již druhé stanoviště na zahradě U Čendy. „Připravili jsme si pro letošní cestičku námořnické stanoviště.

Příchozí si tak mohli ulovit ryby, poznávat různé druhy koření čichem, vyrobit papírovou loďku a hned se s ní vydat do hlubin a vyzkoušet, jestli je plavby schopná. Nálada byla výborná, počasí vydrželo. K nabrání sil na další kilometry trati uvařil místní hostinský tradiční zelňačku a gulášek. Užili jsme si spoustu legrace, potkali zase sousedy, nabili se dětskými úsměvy a radostí! Těšíme se na další akce“ - napsala nám Monika, která měla toto stanoviště na starost. Pak již následovala tradiční cesta na Malou Bašku, z Hodoňovic tam vede jediná, a to přes lávku na Kamenci, změna v trase nás tak v těchto místech nečeká.

Malobašťané připravili na tento den oblíbené Plackové hody. Rozpálili všechny plotny, nastrouhali 120 kg brambor, narazili sudy piva a kofoly a nechali nafouknout skákací hrad pro nejmenší. „To není hrad - to je loď“ – upozorňoval babičku jeden z nejmenších účastníků. Po tomto skvělém občerstvení se naši turisté a cyklisté vydali podél řeky směrem do Bašky, tentokrát přímo do centra, jelikož dalším stanovištěm byla místní hasičská zbrojnice. Tady si vedoucí mladých hasičů připravili stříkání z hadice.

Po návštěvě u hasičů nenásledovala trasa rovnou na parkoviště, ale po procházce cestou pod Dřevěným kopcem a kolem Baštice, bylo potřeba obejít ještě naši vypuštěnou přehradu přes pláž. Tam razítko do své kartičky dostali účastníci, kteří podpořili svým nákupem jedno z tamních občerstvení. Ten, kdo dorazil do cíle na parkovišti, obdržel Účastnický list o absolvování 14 km trasy.

„I když jsem Bašťanka, šla jsem Cestičku letos poprvé a bylo to moc pěkné,“ pochvalovala si jedna z účastnic. A pro ty, kteří chodí pochod pravidelně, máme vzkaz – jednalo se o 12. ročník! A trochu statistiky na závěr – na trasu se vydalo 103 občanů z Bašky, 38 z Kunčiček a pouze 7 z Hodoňovic, avšak 34 účastníků přijelo např. z Dobré, Frýdku-Místku, Bystřičky, Dolního Benešova, Vratimova, Raškovic ….. Nejstaršímu účastníkovi bylo 84 let a nejmladšímu 6 měsíců. Do cíle do 17 h nedorazilo 44 účastníků ze 198. Moc děkujeme spolkům, které se přidaly a vytvořily tak zajímavá stanoviště na trase. Rovněž všem účastníkům, kteří se na pochod kolem Bašky vydali.

Budeme se těšit zase za rok.