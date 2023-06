Knihovníček vítal přicházejících 41 prvňáčků v doprovodu svých učitelek do prostor Knihovny Baška, kde v úterý 6. června 2023 proběhlo slavnostní Pasování prvňáků na čtenáře. Za reportáž z tradiční oblíbené akce děkujeme Dajaně Zápalkové a Vratislavovi Krylovi.

Pasování prvňáků na čtenáře, Baška, Frýdecko-Místecko, 6. června 2023. | Foto: se svolením Vratislava Kryla

Starosta Bašky pasoval prvňáčky na čtenáře. Tato nevšední událost v životě školáků se již stala v Knihovně Baška tradiční akcí – rok co rok přicházejí nové dětské tváře, malí školáci, z kterých se od září do června stali díky třídním učitelkám a píli rodičů, čtenáři. Kolik úsilí, houževnatostí a mnohdy jistě i trpělivostí musí asi vynaložit, to si, možná, ani nedovedeme představit.

A tak to své čtenářské umění museli žáčci přece předvést Knihovníčkovi a přítomnému starostovi obce Tomáši Břežkovi. A že se jim to čtení ze Slabikáře opravdu povedlo! Byli oceněni potleskem. A pak knihovnice, v převlečení maskota knihovny, přečetla Slib čtenáře. Žáci jednohlasným – slibuji – potvrdili své odhodlání stát se ještě lepším čtenářem a přečíst o prázdninách alespoň jednu knížku!

Poté starosta pasoval svým dřevěným mečem jednoho po druhém za čtenáře, což děti zpečetily ještě svým podpisem v Pamětní knize – Už jsem čtenář. Pamětní list od Knihovníčka, v lehkém batůžku malé dárky od starosty, ještě póza pro fotografa a okamžiky napětí a nervozity pomalu opadávaly. S přáním krásných prázdnin se všichni společně loučili. Tak milé děti, ať jsou z vás všech velcí čtenáři, ať v knihách nacházíte pro sebe moudra i zábavu. To vám přeje ze srdce knihovnice i starosta obce.