Ve středu 19. dubna se setkal starosta obce Baška Tomáš Břežek s dárci krve z Bašky, Kunčiček i Hodoňovic. A to s těmi, kteří dosáhli v roce 2022 "zakulaceného" počtu bezplatného dárcovství.

Oceňování dárců krve v Bašce, duben 2023. | Foto: se svolením Vratislava Kryla

„Dovolte mi, abych vás přivítal na setkání dárců krve z naší obce. Velice vážím vašeho nezištného dárcovství v dnešní době, kdy se vše přepočítává na peníze. Vy jste neváhali darovat kousek sebe - a to doslova - pro záchranu zdraví či života lidí, které vůbec neznáte. Vypadá to tak, že vás, bezpříspěvkových dárců krve, ubývá, ale potřeba krve je pořád stejná, ne-li větší. Snad je to proto, že situací, kdy lékaři potřebují krev nebo její deriváty pro svou práci, narůstá s rozvojem tohoto oboru. A přestože lékařská věda je na velice vysoké úrovní, není schopna zatím krev vyrobit nebo ji jinak nahradit. Takže vám upřímně děkuji, velice si vážím toho, co děláte, a přeji vám hlavně hodně zdraví,“ řekl starosta ve svém úvodním slovu.

Po podpisu do Pamětní knihy a převzetím dárků se rozvinula beseda mezi přítomnými, a to nejen ohledně dárcovství.

A kteří Bašťané byli letos oceněni? Zlatou medailí prof. MUDr. Jana Janského za 40 bezpříspěvkových odběrů krve: Dostál Zbyněk, Stanke Jan Zlatým křížem 3. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů krve: Javůrek Jiří, Randula Tomáš Zlatým křížem 2. třídy za 120 bezpříspěvkových odběrů krve: Mgr. Eliáš Pavel Dajana Zápalková

Text: Dajana Zápalková

Foto: Vratislav Kryl