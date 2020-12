Skauti z Ostravice přinesli do místního kostela Betlémské světlo.

Skauti z Ostravice přinesli do kostela Betlémské světlo. | Foto: archiv obce Ostravice

Pro Betlémské světlo si lidé mohou přijít také ve středu od 8:00 do 14:00 hodin na obecní úřad v Ostravici nebo od 14:00 do 17:00 hodin do Skautské klubovny naproti knihovny. Seniorům a nemocným mohou Skauti přinést světlo domů když nahlásí jméno a adresu na obecní úřad.