Výstava Počátky lyžníků v Beskydech propojuje historii se současností

Žáci z prvního stupně se na čtyřnohé kamarády, pudla velkého jménem Baby a border kolii Cony, velice těšili. Připravili si pro ně psí hračky. Jak to udělali? Recyklovali staré oblečení, které nastříhali na proužky a svázali do psího provazu – přetahovadla, to prý pejsci mají rádi.

A jak toto setkání probíhalo? Téměř jako ve škole. Začali jsme přivítáním - u pejsků pohlazením, pokračovalo se zkoušením – u pejsků pomocí pokynů lehni, sedni, podej pac, najdi dobrotu pod kelímkem, a skončili jsme loučením. Pejsci dostali za odměnu dobroty, děti zase gumy, záložky, propisky, to vše s logem canisterapie.

Horor i Valentýn v Minikině Ostrava

Jako vzpomínku na vydařenou návštěvu jsme si pořídili hromadnou fotografii a členky organizace Podané ruce nám předaly oficiální osvědčení o vzájemné spolupráci.

Hodinovou terapii jsme si všichni parádně užili a těšíme se na další příjemnou akci.

Světlana Knedlová