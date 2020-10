Čeladenští senioři oslavili svůj svátek Mezinárodní den seniorů připadá na první říjnový den. Je věnován našim rodičům, prarodičům, maminkám, tatínkům, babičkám a dědečkům. Je to den, který ukazuje na to, že bychom si měli uvědomit, s čím se musí potýkat senioři.

Čeladenští senioři oslavili svůj svátek | Foto: Petr Bernady

Nejsou to jen schody do nákupního střediska, ale den co den je to spousta překážek, nástrah, které musí řešit. V mládí si nikdo z nás neuvědomuje a ani nepřipouští, že jednou budeme všichni staří. Je proto dobré si alespoň tento den zpříjemnit, zajít si spolu na kávu jen tak „na kus řeči“ či do divadla nebo jinak se navzájem užít.