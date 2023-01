Za náš klub zápasilo 12 závodníků kteří bodovali na čelních umístěních, přičemž pro seniory to bylo vyladění formy před prázdninový turnajem French Open.

Krátce o tomto bojovém sportu. Chanbara je japonské bojové umění, které simuluje boj s tradičními japonskými zbraněmi. Bezpečnost, jednoduchost, zábava, ale také plné nasazení, bojovnost a pravidla. Jedná se o bojové umění vycházející z tradice japonského šermu. „Bojovník s mečem“ stojí proti soupeři se stejnou zbraní. Úkolem je zasáhnout svého protivníka dříve než soupeř.

Je to taktika, rychlost a nasazení. Bojuje se se speciálními nafukovacími meči, aby nedocházelo ke zbytečným zraněním. A to s jednotlivými zbraněmi tak i jejich kombinací. Kodachi – krátký meč, krátký meč se štítem, dva krátké meče zároveň. Choken – dlouhý meč, dlouhý meč se štítem, obouruční meč a krátký s dlouhým mečem zároveň. Tenhle sport je vhodný pro jakoukoliv věkovou generaci – zápasí děti od 5 let. Ve Frýdku-Místku se Chanbara cvičí již 6. rokem v klubu bojových umění pod Sokolem Frýdek-Místek.

French Open se konal v červenci v Paříží kde se sjelo přes 600 Chanbaristů z celého světa. Za náš klub zápasili viktorie Kocichová a Michal Mlkvík, který na tomto turnaji vybojoval krásné 3. místo v zápase s dlouhou tyčí.

První víkend v říjnu se konal Turnaj v Slovenské Rimavské Sobotě kde naši závodníci vybojovali medaile v těchto disciplínách:

Michal Mlkvík - 1. Kodachi, 1. Tate kodachi, 1. Choken free Vítěz všech kategorií turnaje Grandmasters.

Marcela Ciencialová - 2.Tate kodachi, 3. Nito, 3. Choken Free

Jakub Kašok - 2. Kodachi, 2. Tate kodachi, 2. Nito

Roman Kašok - 2. Choken Tate, 2. Nito

Viktorie Kocichová -1. Kodachi, 1. Nito, 2. Kihon dosa

Vrcholem roku pak bylo 6. otevřené mistrovství ČR za účastí 13 klubů z 5 zemí konané 23. října v Praze. Naši závodníci si vedli velmi dobře kde v seniorských kategoriích vybojovali tato umístění:

Viktorie Kocichová: 1. Choken Free, 3. Choken tate

Roman Kašok: 2. Kodachi, 2. Nito, 3. Choken free

Bohužel v mládežnických kategoriích skončili naši zástupci těsně pod medailovým umístěním. Začátkem prosince se konal poslední turnaj v Mělníku kde naše zástupkyně Viktorie Kocichová si vedla skvěle a vybojovala tyto medaile: 1. Choken Free, 1. Choken morote, 2. Tate kodachi.

Po turnaji pak následovaly zkoušky na vyšší technické stupně kde Viktorie úspěšně složila zkoušku na 5. kyu. Celý únor pořádáme nábor pro zájemce o tento bojový sport bližší info a časy tréninků na:

www.sktkd.cz

https://www.facebook.com/chanbarafm

Email: chnbfm@seznam.cz

Tel.: 604 256 521

Václav Vašek

