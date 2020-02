Country bál má v Hodoňovicích již svoji tradici. A jeho osmý ročník, který proběhl v sále Hostince U Čendy 8. února 2020, snad každého ze zúčastněných nadchl svojí pestrostí programu, kostýmy, tanečníky, tombolou, kapelou, prostě vším, co se tady dělo.

„Hodoňovické country máme moc rádi, účastníme se, jakmile to jen jde. Letos jsme si pro hosty nacvičili s dalšími fandy country stylu i taneční vystoupení, takže určitě super zábava. Je třeba pochválit jeho organizátory,“ podotkl pan Dalibor, jenž chvátal „do kola“ se svoji paní Irenou.

Stylový koutek u vstupu do sálu hostince U Čendy a zamřížovaná kasa ujišťovaly příchozí, že jsou tady správně na country zábavě a je třeba zaujmout svoji strategickou polohu u stolu, nejlépe blízko parketu, protože jsme přece přišli tancovat! Kapela Příkop to rozjela pěkně hned od počátku a hosté ukazovali, jak umí tancovat náležité tance v tomto stylu. A šlo jim to!

Večer byl proložen i netradičními soutěžemi, ale opravdu zajímavými – házelo se klobouky na láhev rumu, zabíjela se podkova do dubového dřeva, zkoušelo se umění dojení a vyvrcholením večera byla půlnoční tombola, jejíž ceny jistě nadchly výherce. Děkujeme tímto štědrým sponzorům, kteří byli ochotni přispět k dobrému renomé zmíněné akce.

Ve víru tance jsme se dostali až přes půlnoc, mnohým se domů odcházet nechtělo! A to je ta nejlepší odměna pořadatelům, hostinskému od Čendy i celému jeho personálu, že přispěli rovněž k výborné atmosféře celého večera a věříme, milí hosté, že se k nám do Hodoňovic na naše akce budete rádi vracet. Tak na shledanou příště!

Hodoňovičtí Čendaspoláci - Dajana Zápalková