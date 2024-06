Konec školního roku se blíží a v Bašce jej umí opravdu atraktivně zpříjemnit. Starosta Tomáš Břežek přivítal v místní knihovně ty, kteří uzavřeli první rok základní školy, ale také ty, co se s první školní docházkou loučí. Setkání přiblížila náš čtenář - reportér Dajana Zápalková

Starosta Bašky Tomáš Břežek se setkal s prvňáky i deváťáky. | Foto: Foto: čtenář - reportér Dajana Zápalková

Určitě jsou v životě každého člověka chvíle, které mu zakotví v paměti nadlouho. Takové nevšední okamžiky prožili prvňáčci ZŠ Baška ve čtvrtek 13. června 2024, kteří byli pozváni do místní knihovny, kde je starosta Bašky Tomáš Břežek pasoval na čtenáře.

U obřadu asistoval maskot knihovny – Knihovníček, který děti přivítal a byl zvědavý, jak se prvňáci naučili během svého prvního školního roku číst. Ti s radostí předvedli své umění, s nadšením odvyprávěli naučené říkanky. Za to je pochválil nejen Knihovniček, ale i pan starosta, který se poté chopil dřevěného meče a jednoho po druhém je po složení Slibu čtenáře pasoval. Nechyběl zápis do Pamětní knihy čtenáře, obdarování dárky a pozváním všech prvňáků do Knihovny Baška, aby se knihy v regálech staly jejich kamarády, kteří jim pomohou k načerpání nových vědomostí pro život. Na závěr setkání nechybělo společné foto a přání sluníčkových prázdnin se spoustou nových kamarádů.

Před polednem pak starosta přivítal ve velké zasedací místnosti obecního úřadu 36 deváťáků. „Jsem rád, že se s vámi všemi mohu dnes setkat, protože po vašem zdárném absolvování naší základní školy se rozejdete na školy střední, na učiliště a už nebudu mít asi příležitost se s vámi vidět. Přeji vám, aby všechny další kroky, které za svým základním vzděláním podniknete, byly úspěšné, ať se vám podaří dosáhnout svých cílů. Mnohdy to asi nebude cesta úplně jednoduchá, ale je třeba vytrvat a nevzdávat se. V baškanské Základní škole jste jistě dostali ty nejlepší základy vzdělání, máte na čem stavět, dál je rozvíjejte. Držíme vám k tomu všichni palce,“ řekl k přítomným žákům starosta Břežek.

I v tomto případě proběhl zápis všech přítomných do Pamětní knihy obce Baška, nechyběl dárek, přípitek nealko šampaňským. Poděkování se dostalo i třídním učitelům, ředitelce školy, kteří se po celou dobu snažili, aby žáky připravili po stránce základního vzdělání co nejlépe. Společné foto snad bude všem připomínat, jak měli skvělé kamarády na „základce“.

Dajana Zápalková