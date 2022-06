Je tomu už tak, že to bude šedesát let – ano, šedesát let – od našeho nástupu na studium Střední průmyslové školy ve Frýdku-Místku – obor Hutní tepelné zpracování a zušlechťování kovů. V té době bylo v našem kraji nejvíce hutních závodů z celé republiky: Nová huť Klementa Gottvalda, Třinecké železárny a Válcovny plechu v Lískovci.