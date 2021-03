Sbírkový program Daruj F≈M pokračuje i v letošním roce. Tentokrát můžete přispívat na opravu kostela sv. Martina ve Skalici, který je významnou renesanční kulturní památkou.

Kostel sv. Martina ve Skalici. | Foto: Jaromír Kahánek

V letošním roce jsme do projektu DARUJ FM zapojili kostel svatého Martina ve Skalici. A to konkrétně jeho věž, která je v havarijním stavu. Krovy věže jsou v mnoha místech napadeny dřevokazným hmyzem a houbami. Fasáda a jednotlivé římsy věže jsou na mnoha místech zvětralé a odpadlé. Oplechování na průčelí fasády je poškozeno. Kovaný kříž umístěný na špici věže je uvolněn a v důsledku toho do věže zatéká. Celková oprava vyjde na zhruba 1 milion korun.