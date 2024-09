Obyvatelé Frýdku-Místku budou moci prozkoumat své bydliště optikou architektů a historiků. Město se spolu s více než 120 dalšími městy a obcemi zapojilo do 14. ročníku Dne architektury s podtitulem Proces proměny. Uskuteční se 29. a 30. září v Nové scéně Vlast. Jedna ze čtyř připravených akcí se zaměří na objekt Českého domu, které město zakoupilo a získalo do vlastnictví.

Frýdek-Místek předvede svou městskou architekturu na festivalu. 14. ročník Dne architektury umožní široké veřejnosti nahlédnout na okolí nevšední optikou pod vedením architektů a historiků. Odborníci přiblíží obyvatelům zajímavosti z jejich čtvrtí, bydlišť i širšího okolí. Součástí je i festival Film a architektura, který zpřístupňuje téma architektury skrze film, jakožto srozumitelného a inspirativního média.

„Koupili jsme zchátralý Český dům a v současné době připravujeme architektonickou soutěž na jeho rekonstrukci. V neděli 30. září se v 16 hodin sejdeme u Českého domu s historikem Milošem Habrnálem a budeme si povídat o historii objektu. V kině Vlast pak bude následovat předpremiéra dokumentu Architektura ČSSR 58-89 podle stejnojmenné knihy Vladimira 518, který nám připomene výjimečné stavby tohoto období,“ zve na festival organizátorka a hlavní městská architektka Lucie Šidlová.

Sraz zájemců o prohlídku exteriéru Českého domu bude v 16 hodin před kinem Vlast. Následovat bude beseda ve foyer kina promítáním dobových a dokumentárních fotografií. Promítání předpremiéry dokumentu Architektura ČSSR 58-89 začne v 18 hodin.

„V pondělí se pak zaměříme spíše na enviromentální aspekty architektury a urbanismu – začneme diskuzí s krajinářkou Lucií Radilovou. Ta nám představí práci svého ateliéru, která byla oceněna desítkami cen u nás i v zahraničí. Následovat pak bude film o indickém architektovi Bálkršnovi Dóším. Učil se u LeCorbusiera a po návratu do Indie ve svých stavbách zohledňoval jak enviromentální, tak sociální ohleduplnost a udržitelnost. Moc se těším na novou inspiraci, kterou nám tímto festival může zprostředkovat“, uvedla architektka Lucie Šidlová.

Radnice připravuje prohlídky interiéru Českého domu: „V nově nabytém Českém domě nyní probíhají záchovné práce, které provádějí technické služby. Jakmile bude prostor bezpečný pro návštěvníky, zajistíme prohlídky s výkladem. Obyvatelé si tak budou moci připomenout dávné časy této budovy a seznámit se s její budoucností a plánovaným využitím pro děti a jejich volnočasové aktivity. Dny architektury jsou malou ochutnávkou a termíny plnohodnotných prohlídek Českého domu zveřejníme s dostatečným předstihem, aby si je všichni zájemci mohli naplánovat a užít,“ uvedl primátor Petr Korč (Naše Město F-M).

Tematicky na festival naváže výstava nominovaných děl soutěžní přehlídky „Česká cena za architekturu 2024“. K vidění budou na náměstí Svobody v Místku, a to od 3. do 13. října 2024. Výstava představí 31 nejlepších realizací postavených na území České republiky v období posledních 5 let. Součástí této soutěže bylo udělení Ceny Agentury ochrany přírody a krajiny, kterou získala Zvonička v Krásné od místních architektů Zdeňka Lišky a Václava Kociána.

PROGRAM DNE ARCHITEKTURY 2024 VE FRÝDKU-MÍSTKU:

NEDĚLE 29.9.

16:00 ČASEM ZAPRÁŠENÁ MÍSTA / OBNOVA ČESKÉHO DOMU

Procházka a beseda s historikem Milošem Habrnálem o historii, perspektivách a současnosti Českého domu ve Frýdku-Místku. Sejdeme se před kinem Vlast a společně si prohlédneme exteriér Českého domu. Beseda bude pokračovat ve foyer kina promítáním dobových a dokumentárních fotografií. Kavárna otevřena.

18:00 FILM / ARCHITEKTURA ČSSR 58-89

Unikátní dokument v režii Jana Zajíčka o československé předrevoluční architektonické scéně. Tvůrci neobyčejně a s vášní představují výjimečné budovy postavené v období od Expa 1958 po sametovou revoluci, zpovídají jejich architekty, odhalují příběhy a nesmírné úsilí, které se za vznikem těchto staveb skrývá. Dokument navazuje na úspěšný knižní projekt a seriál z produkce České televize podle námětu Vladimira 518, oproti zmíněným se více zaměřuje na bohatou slovenskou tvorbu. Obrazová a střihová originalita podtrhuje mimořádnost tohoto filmového projektu. Řada staveb a bohužel i autorů se již nedožila premiéry snímku, a dokument je tak důležitou připomínkou jejich tvůrčího nadání a odkazu.

PONDĚLÍ 30. 9.

17:00 PŘEDNÁŠKA / KRAJINÁŘSKÉ ZÁSAHY VE MĚSTĚ

Diskuze městské architektky Ing. arch. Lucie Šidlové a krajinářky Ing. Mgr. Lucie Radilové v kině Vlast, k otázkám krajinné architektury v České Republice. Jak je na práci krajinářů připravena společnost a legislativní rámec? Co se daří a kde máme rezervy ve srovnání se západní Evropou? Pohled na soudobý trend modro-zelené infrastruktury v kontextu běžné krajinářské praxe a selského rozumu.

Lucie Radilová je autorizovaná krajinářská architektka, vystudovala obor Zahradní a krajinářská tvorba na Mendelově univerzitě a Dějiny umění na Masarykově univerzitě v Brně. Působila jako městská krajinářka ve Žďáru nad Sázavou, vyučuje na Ústavu krajinářské architektury na ZF Mendelovy univerzity v Brně. Od roku 2008 spolupracuje se Zdeňkem Sendlerem a Václavem Babkou, od roku 2022 pak v rámci Ateliéru krajinářské architektury Sendler – Radilová.

18:30 FILM / PŘÍSLIB: ARCHITEKT BÁLKRŠNA DÓŠÍ

Citlivá filmová exkurze po stavbách Balkrishny Doshiho, držitele Pritzkerovy ceny a výrazné osobnosti nejen udržitelné architektury, která neprávem zůstává ve stínu svých známějších spolupracovníků, zejména Le Corbusiera. Doshi celoživotně prosazoval využívání lokálních materiálů či energetickou úspornost staveb, u čehož dříve zůstávali jen mladí architekti. Dokument zachycuje stárnoucího, přesto však energií sršícího architekta, jak provádí po vlastních realizacích, setkává se se svými nejbližšími a reflektuje svou kariéru. Tvůrcům se podařilo natočit unikátní záběry ještě před Doshiho smrtí. Zemřel jen pár měsíců před premiérou filmu, který tak funguje jako vzpomínka a připomenutí jeho zásadní role na poli architektury.