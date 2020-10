Vydejte se po stopách nikým dosud neobjeveného pokladu zbojníka Juráše a přijďte se zaposlouchat v říjnovém odpoledni do tajemných příběhů a pověstí ze zbojnického života v Pobeskydí.

Jura Jurášek, známý především jako Juráš, byl nerozlučným druhem obávaného zbojníka Ondráše, nezpochybnitelného vládce beskydských lesů, jenž zahynul právě Jurášovou rukou ve sviadnovském hostinci U Matky Hedviky roku 1715. Juráš svého druha zradil především kvůli žárlivosti, ale také kvůli bohaté odměně, jež byla vypsána na Ondrášovu hlavu. Nicméně ani sám zrádný Juráš - dalo by se říci téměř do roka a do dne - doplatil na svůj hanebný čin a kapitola jeho života se uzavřela na popravišti v Těšíně. Málokdo ovšem ví, že ještě před svým dopadením ukryl na neznámém místě ve Frýdku velkou část svého nakradeného bohatství, za kterým se v úterý 13. října vypravíme.

„V 15.30 hodin vyrazí děti spolu s průvodkyní ze Zámeckého náměstí, projdou tajemným sklepením frýdeckého zámku a dojdou až k jediné bazilice v Moravskoslezském kraji. Během cesty budou plnit úkoly, které je dovedou k ukrytému pokladu,“ přibližuje průběh prohlídky ředitelka pořádajícího Turistického informačního centra Frýdek≈Místek Monika Konvičná.

Na akci je nutná rezervace. Rezervace přijímají pobočky turistického informačního centra ve Frýdku, Místku a Frýdlantu nad Ostravicí. Kapacita prohlídky 20 osob. Vstupné činí 80,- Kč/dosp., 60, -Kč/dítě do 15 let. Sraz účastníků v 15.30 hodin v turistickém informačním centru ve Frýdku na Zámeckém náměstí 1257.

Lucie Talavašková