Kulturní dům v Bašce ožil v pátečním odpoledni 18. března a v sobotní dopoledni 19. března 2022 nezvyklým pobrukováním dětí. Nebyly to už děti v peřince, které maminky držely v náručí, ale mnohdy neposední nezbedníci, kteří přece nebudou sedět a poslouchat, co se hovoří!

Je tady zrovna přítomno tolik kamarádů a kamarádek, s kterými se jistě zanedlouho zase setkáme – možná na dětském hřišti! Tak třeba tyto myšlenky běžely hlavičkami celkem 44 dětem, které v doprovodu svých rodičů, ale mnohdy i prarodičů, byly účastny slavnostního aktu Vítání občánků. A že to již byly i více jak roční děti – to má za následek pandemie koronaviru, která v listopadu zapříčinila zrušení termínu Vítání.

Slavnostně nazdobený sál kulturního domu Baška, zpívání děvčat folklorního souboru Ondráš z Janovic, poté slavnostní řeč místostarosty obce Jana Richtra s jeho vyzdvižením role rodičů ve výchově dítěte, s chvílemi příjemných i těžších okamžiků, které život přináší. „Vše je nutno zvládat s nadhledem a vést dítě správným směrem – tak, aby si i v dospělosti našlo pouta na rodnou Bašku. Ale do té doby ještě proteče spousta vody v Ostravici…“, dodal Richter.

Zápis rodičů do knihy Vítání občánků, předání dárků a kytičky mamince, také následné fotografování (do kolébky se už vešlo málokteré z přítomných dětí) již proběhlo v uvolněné atmosféře, která byla obohacena paprsky téměř jarního sluníčka, které nakukovalo do sálu kulturního domu. Evidentně i ono mělo radost z toho počtu malých dětí, které se v Bašce rodí.

Tak zase v listopadu s nově narozenými bašťanskými dětmi – na shledanou.

Dajana Zápalková, komise sociální, zdravotní, bytová a občan. záležitostí

