Dobrá sobě.

Líbí se mi myšlenka "já chráním tebe, ty chráníš mě". Venku by roušku měli nosit všichni. I ty vyrobené doma jsou účinné, nechápu, proč ji premiér nenosí i na tiskové konferenci, když tvrdí, že venku ji má, říká Petr Ludwig, autor knihy Konec prokrastinace a autor videa, ve kterém vysvětluje, proč by lidé měli nosit roušky a jak si takovou doma vyrobit.

Na konci minulého týdne postupně vyplynula na povrch již dostatečně známá skutečnost, že roušky v naší republice sehnat nejdou, nejsou ani v lékárnách, ani v e-shopech. A že je jejich užívání nadmíru důležité v boji se zákeřným virem začíná být zjevné. V některých městech si asi za několik dní, možná pár hodin nenakoupíte, aniž byste roušku nebo jinou podobnou ochranu nosu a úst měli, v Praze se již nyní nesvezete metrem ani MHD. I v našem regionu vás mohou odmítnout řidiči autobusů svézt, nemáte-li roušku.

Nechceme zmiňovat, že se jedná o stud lidí nosit něco tak „divného“ s tím, že přeci „já nejsem nemocný a mně se nic nemůže stát a já nikoho nenakazím“. Tomu se říká slovy výše uvedeného autora knihy a videa MOTIVACE SOBECKOSTÍ!

My ale chceme – a díky aktivitě naší mateřské školy, paní MUDr. Tulinské, panu Čapčuchovi, mladému, velmi akčnímu muži a snad i dalším lidem z Dobré, jimž situace s „nenošením roušek“ vadí, se nám to snad podaří – pomoci změnit myšlení lidí a pokusit se je MOTIVOVAT NESOBECKOSTÍ.

Ano, to je ona myšlenka „já chráním tebe, ty chráníš mě“.

Jak se zrodila myšlenky šít roušky pro naše občany?

Nejprve si řekněme, kde tomu tak bylo. S aktivitou se přihlásilo vedení Mateřské školy Dobrá. Paní ředitelka nás informovala o tom, že paní učitelky i další personál školky připravují vše potřebné na zahájení šití roušek pro naše občany.

Obec nabídla veškerou podporu…ale v ten samý den, o několik desítek minut později nás oslovil p. Čapčuch, který již měl vypracovaný podrobný plán (po poradě s paní doktorkou Tulinskou) a v něm zahrnuty nejen všechny položky, které k výrobě roušek patří (látku, gumu, drátky), ale i domluvené dodávky látky (děkujeme, Richarde…) od p. Richarda Nekorance, jejich nastříhání na potřebné čtverce (díky náleží i společnosti DEVA) a dodání do úterního poledne. Poté budou látky dovezeny do školky a děvčata mohou směle pokračovat ve velmi potřebné činnosti.

Předpokládáme – po dnešní ranní návštěvě ve školce – že první roušky by mohly být rozdávány ve čtvrtek dopoledne. Výdejní místo bude před budovou školky a s přesnými instrukcemi vás – naši milí spoluobčané – seznámíme rozhlasem.

Pan Čapčuch udělal další záslužnou činnost – včera „vyvěsil“ na svém fb profilu informaci spojenou s výrobou roušek v Dobré a požádal další zájemce, aby se přidali, pokud považují tuto záležitost za přínosnou. Stalo se…hned večer i dnes ráno se objevily první emaily s nabízenou pomocí. Moc děkujeme.

Po zvážení všech známých informací (prostory pro skupinovou výrobu roušek ve školce a počet „šiček“) přivítáme raději následující variantu spolupráce při výrobě roušek, a tou je šití doma.

Dnes ráno jsme se ve školce domluvili, že stačí zavolat paní ředitelce Bc. Janě Maďové (777844285) a školka vám připraví sety na výrobu roušek k osobnímu odběru. Na jejich počtu se domluvíte. Roušky vyrobíte a dodáte zpět do školky.

Na závěr nám dovolte ještě uvést jednu historku ze včerejšího opravdu hektického dne. Po všech těch domluvách…co, kdo, kdy a kde zajistí a kam to zaveze, doručí…se ozval místní občan s nabídkou, abychom veškeré náklady spojené s výrobou roušek sečetli a on to rád uhradí.

Tady mi nepomohla ani rouška, protože se mi orosily brýle…jistě tušíte čím…

Všem zainteresovaným děkujeme a rádi jim poděkujeme ještě několikrát a všem našim občanům vzkazujeme: Roušky pro vás společně vyrobíme, dodáme vám je a za to po vás chceme jediné, odložte stud, dnes není pro něj místo a mějte na mysli onu myšlenku:

„Já chráním tebe, ty chráníš mě.“

Jiří Carbol

Milan Stypka