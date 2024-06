V sobotu 8. června odehráli baseballisté Frýdku-Místku dva zápasy s Jabloncem v rámci TOP 6 První ligy. Napsal nám o nich čtenář Ján Jabrocký. Děkujeme.

Domácí dvojzápas s Jabloncem přinesl Klasiku první výhry v TOP 6. | Foto: Pavel Chorobik

V nich měli soupeři co vracet, protože se stejnými soky dvakrát prohráli v závěru základní části. To se jim nakonec povedlo a připsali si první výhry v TOP 6.

Pod tu první se výrazně podepsal americký nadhazovač ve službách Klasiku Da’Reese Gutierrez. Ten totiž odházel tzv. „Complete game shutout“, což znamená, že v devíti směnách soupeři nepovolil ani jeden doběh a k tomu přidal 12 strikeoutů. Sám pak na pálce svým odpalem zařídil doběh již v první směně utkání.

Další tři body pak Frýdek-Místek stáhl v dohrávce třetí směny po odpalech Michala Bakera a Jakuba Kaplana. Díky tomu domácí zvítězili 4-0. Druhý duel se vyvíjel z pohledu Klasiku mnohem hůře. V první směně sice ještě domácí dokázali odpovědět na vedení soupeře 1-0, když srovnali po odpalu Kaplana. Jenže pak se domácí pálky na čtyři směny odmlčely a byli to hosté, kteří přidávali další doběhy. V páté směně navíc šel z kopce Šimon Urban a Matěj Chorobik nedokázal zahrát out, tak musel na kopec Jakub Kaplan. Ten zastavil útok soupeře na stavu 4-1 a až do konce již nepouštěl Jablonec do tlaku.

Šance na zvrat přišla po Klasik od šesté směny, kdy hostující Jan Novák dosáhl na limit nadhozů a hosté museli sáhnout ke střídání. Domácím pak stačily dvě směny, aby stav utkání vyrovnali na 4-4. Obrat pak frýdecko-místečtí baseballisté dokonali v osmé směně, kdy nejdříve stáhl dva body Viktor Gajdica, aby o chvíli později zařídil třetí Ondřej Gurník. Díky tomu tak Klasik zvítězil 7-4 a připsal si druhou výhru.

„Dnes jsme hráli dobře. Hráli jsme baseball a pálili tak, jak umíme. Pole bylo relativně čisté a z mého pohledu do byl super týmový výkon,“ hodnotil dvojzápas s Jabloncem catcher Richard Omelka. V následujícím kole čeká na Klasik výjezd do Brna, kde na Kraví Hoře sehrají dva zápasy s ještě loni extraligovou Technikou. Také s Brňany frýdecko-místečtí v základní části dvakrát prohráli a nyní tak mají šanci na vendetu.

Ján Jabrocký