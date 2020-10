Dopis z noční služby sepsala veřejnosti zdravotní sestřička z nemocnice ve Frýdku-Místku.

Odběrové místo na COVID 19 v nemocnici ve Frýdku-Místku, březen 2020. | Foto: Deník / Pavel Netolička

Jdu do práce sloužit lidem, ne fráze, opravdu poslání. Opouštíme rodiny a jdeme se snažit, aby k rodinám se vrátili i ti o které budeme pečovat. Jsme vzdělané, naše rodiny s námi musejí protrpět dálková studia, špatné nálady z vyčerpávajících služeb, náročných pacientů. Stojíme u lůžek. Držíme Vás za ruku, modlíme se tiše u Vás, když víme, že odcházíte v cizím prostředí vyděšení z neznáma. Přesto jsme tu právě pro tyto chvíle. Samy máme strach z neznámého. Bojíme se o své drahé, ale víme, že proto jsme si tuto práci vybraly. Jsme vaše sestry, Vaši bílí vojáci. K ruce lékaři, k ruce tobě milý nemocný. Přesto cítíme s Vámi všemi, kteří se teď bojíte o práci, o existenci. Pořádáte pro nás koncerty a vystoupení a my Vám aplaudujeme ve stoje, posíláte nám jídlo a sami se bojíte o to jak to s Vámi vlastně dopadne. My se před vámi sklánime. Děkujeme. Na noční mi šeptala kolegyně Zlatuško, já trošičku bojím a já jí odpověděla já trošičku taky. Ale stejně jsme tu pro Vás, protože máme rády lidi, svou práci. Nejsme sestry a zdravotníci kvůli prestiže, ale právě pro tu radost pečovat. Denně se potýkáme se změnami na které nejsme zvyklé, organizujeme práci abychom mohli pomáhat co nejlíp. Obdiv všem, kteří nereptají na nepohodlí a nestandartní podmínky. Obdiv všem těm našim mladým novým, kteří jsou odvoláváni ze studií k pomoci. Budeme mít dobrou generaci, nutné je studovat a toužit po vědění, podporujme je, učme je být nesobečtí, vnímaví. Proč tato zpověď jednoho zdravotníka? Obyčejná prosba - dávejte na sebe pozor. I když píši sestry, dík samozřejmě i mým kolegům.