Nová doba sebou sice přináší nové stavby, ale měla by si chránit památky dávných časů.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavel Netolička

Každá vesnice, každé město, každý region se chlubí svými pamětihodnostmi. Je jich sice již málo, ale co ještě je, tak se postupně likviduje. Nedávno jsem jel autobusem, sice jako současný venkovan, ale stále si všímám, co se děje v mém rodném městě, a zahlédl jsem již „torzo“ malé dřevěné chaloupky s číslem 1833, a to na zatáčce ulice Pod Puklí v Místku. Nevím, jaký je důvod její likvidace, v prostoru, kde to nikomu, ani cestě nevadilo. Ať již se stalo, je to škoda, vždy, když jsem tam chodíval pěšky na procházku, jsem si v té části představil chaloupku Boženy Němcové v proslulém Babiččině údolí, jen jsem čekal, kdy vyjde z domku se svými vnoučaty a psem Tyrlem. Komu ta chaloupka zavazela?