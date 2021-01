Pavel Gryga si udělal radost v minulém roce už podruhé, kdy po březnových Vzpomínkách a sonetech spatřila světlo světa jeho již patnáctá kniha Básně života. Autor zůstává i tady věrný svým tématům – vrací se do svého dětství, vzpomíná na děvčata, své lásky, prostor dává i mamince a dřívějším časům.

Z jeho veršů se dá vyčíst, jak se kdysi žilo na vesnici, jak vypadala stavení se stodolami, dílnou, kolem stavení sad, stromy. Tyto vzpomínky se vracejí i po létech a zůstávají v nás do konce života. Nezbytný prostor v autorových básních zaujímá opět beskydská příroda v každém ročním období, která jej na svých procházkách (mnohdy s fotoaparátem) stále něčím překvapuje, vždy ho něčím zaujme. Vázaným veršem vykresluje její krásu. V knize jsou zařazeny i Verše důvěrné, které vznikly pod tíhou bolestných událostí, jež autora hluboce ranily. Konec knihy patří Povídání z Beskyd, kdy Gryga vzpomíná v próze Ondráše a jeho poklady, beskydské horaly a tichý kopec Smrk. I tady využívá verše k dokreslení zbojníka Ondráše, poslední české vesnice na česko-polském pomezí – Hrčavy. Pojďte se tedy toulat verši s autorem knihy Básně života Pavlem Grygou.

Zdroj: Dajana Zápalková

Protipólem tvorby Pavla Grygy je kniha Bohumíra Vidury Úder do bubnu. Tato útlá knížka o 71 básni, jež jsou psány volným veršem, nás nutí k zamyšlení, mnohdy burcuje k prožití života se vším všudy. Básně oplývají reálnými prožitkovými tématy, kdy si autor všímá třeba rukou, tónů, kterými se nechá unášet. Vnímavý čtenář zaregistruje i poměrně dynamické nádechy veršů – Pádící voda, Rány z milosti, Souboj dobra a zla, který vyúsťuje do ústředního motivu sbírky – Úderu do bubnu. Jakéhosi zklidnění lze zaznamenat v posledním oddíle sbírky, kdy dochází k pomyslnému smíření s nenaplněním ideálů života. Ale jak sám autor píše: „Nelelkuje a nehřeší, ale z útržků tvoří básně….“

Dajana Zápalková, předsedkyně LKPB