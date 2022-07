Dvoudenní nabitý program se odehrál na 3 stagích a vystoupily v rámci něj nejen ty největší stálice české i zahraniční hudební scény, ale i nové objevy. V pátek si návštěvníci s Kateřinou Marii Tichou a Bandjeez připomněli pár písněmi Davida Stypku a poté se vrátili do 90. let společně s „boy bandem“ Lunetic. Sobota přinesla o něco peprnější program, který byl plný ryzích písní ze života v podání kapely Wohnout nebo slovenské skupiny Iné Kafe. Obrovský dav se pod stagí utvořil během festivalových dní hned několikrát a návštěvníci si tak zazpívali třeba s Annou K., Chinaski, No Name, Marpem, Pokáčem, UDG a dalšími.

Největší ovace ale, jako obvykle, sklidila domácí kapela Mirai, která celý festival pomyslně ukončila velkolepou show s ohňostrojem. „Podpora, kterou každoročně dostáváme od návštěvníků ve Frýdku-Místku, je neuvěřitelná, je cítit, že tady jsme prostě doma,“ uvedl po koncertu frontman kapely Mirai. Celý hudební program úspěšně doplnila již po několikáté i Stand Up zóna. Tady slavila největší úspěch show Na Stojáka v čele s Adélou Elbem, Nastym nebo Tomášem Matonohou a přivedla sem enormní množství posluchačů.

Plout oblohou jako ve snu. Nádherná Pálava z balonu ještě krásní

Pódiový program doplnila i řada doprovodných aktivit pro děti a dospělé. V chill out zóně mohli návštěvníci najít virtuální realitu, různé simulátory, vzdušný ping-pong, air hockey, stolní fotbálky, fotokoutky a další aktivity. Mimo zmiňované herní atrakce, ale také nechyběly ani oblíbené workshopy a vystoupení Tanečního Studia Dancepoint. Tou největší novinkou, kterou ocenili v parných dnech malí i velcí návštěvníci, se stal jedinečný industriální bazén s písečnou pláží, který není jinde na festivalech k vidění. Samozřejmě kromě spousty aktivit nechybělo ani dostatečné množství míst k odpočinku.

Střípky z akce FM City Fest 2022.Zdroj: Archiv pořadatele

Návštěvníci mohli v průběhu pátku a soboty narazit v areálu na organizace Nadační fond Helpínek a Podané ruce, které v rámci festivalu představily svou charitativní činnost. Obě organizace bylo možné také finančně podpořit, a to zakoupením reklamních festivalových předmětů, ze kterých tržbu organizátoři rozdělili na konci festivalu mezi obě organizace.

Vybraná částka byla v letošním roce zatím ta historicky nejvyšší a organizátoři s radostí dodávají: „Na čtvrtém ročníku FM City Fest jsme mezi obě organizace rozdělili rovných 100 000 Kč, což je téměř o 30 000 Kč více než v předchozím roce a my jsme na naše návštěvníky více než hrdí. Lidská laskavost a empatie ze světa ještě nezmizela, a to se ukázalo právě letos." Finance, které si organizace přeberou poputují na canisterapeutické aktivity spolku Podané ruce, kde budou financovat terapii pomocí psů. A druhá část poputuje rovnou z Nadačního fondu Helpínek do domova malého Oliverka na speciální sedačku do auta, na kterou by si jinak museli rodiče půjčit.

FOTO: Na kole přes Kroměříž do Holešova. Zámecký park je na procházku ideální

FM City Fest byl již po několikáté v řadě už pár dní před festivalem beznadějně vyprodaný a stává se tak neodmyslitelnou součástí frýdecko-místecké kultury. Léto tady jezdí pomyslně zahájit návštěvníci z různých koutů celé České republiky. A pokud by se festivaloví nadšenci už nemohli dočkat nadcházejícího pátého ročníku, mohou si zapsat do kalendáře datum 23.-24. června 2023, kdy FM City Fest roztančí město už popáté.

Za FM City Fest, Mirai Navrátil, Jakub Najdek, Mikuláš Dohnal

FM CITY FEST - pořádá společnost Evolution Brothers, s.r.o., kterou založili a řídí Mirai Navrátil, Jakub Najdek a Mikuláš Dohnal. Myšlenka festivalu vznikla v roce 2017 a následující rok proběhl první ročník FM CITY FEST. Celý festival je zasazen do industriálního prostředí bývalé přádelny bratří Neumannů, která patří k nejstarším budovám Frýdku-Místku. Celý projekt je podpořen statutárním městem Frýdek-Místek a Moravskoslezským krajem.

OBRAZEM: Sochy z písku opět zdobí beskydské Pustevny. Podívejte se na tu krásu

Dřív zde lidé spali a nakupovali. Teď hotel a prodejnu pohltily mech a kapradí