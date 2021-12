Fotografie ptáků, kteří již zásobují svá bříška na zimu, nám i s pozorovatelským popisem zaslala Eva Raidová. Je jistě zajímavé dlouhdobě pozorovat jejich chování v krmítku, a tak zde máme alespoň malou ochutnávku. Za snímky děkujeme.

Čtenářka pozorovala ptáky v krmítku na své zahradě. | Foto: Eva Raidová

Už jste začali sypat ptáčkům? My ano. Slunečnice jim moc chutná. Je zajímavé je znovu pozorovat. Brhlík velí, když je v krmítku, sýkorka jen nakukuje, ale nevletí dovnitř. Pokud je odvážná a zkusí to, brhlík ji vyžene… A sám zobe a zobe. Sýkorka přiletí, dá si zrníčko do zobáku a odletí na nejbližší větev ho sníst a další koňadra ji vystřídá. Hrdlička zatím jen zjišťuje, co se tu děje…