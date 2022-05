Baťův kanál je na sezonu připravený, plavební komory seřízeny, plavební hloubky zajištěny, hlavní plavební sezóna tak může začít.

Baťův kanál vznikl ve 30. letech 20. století. Původně sloužil nákladní dopravě, vozilo se po něm především uhlí. Nyní je využíván především k rekreaci.

Částečně vede korytem Moravy a od Otrokovic na Zlínsku do slovenské Skalice je dlouhý 53,8 kilometru.

V budoucnu je v plánu trasu prodloužit do Kroměříže na jedné straně a na druhé do Hodonína, čímž by délka kanálu přesáhla 75 kilometrů.

