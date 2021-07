Kmotrem knihy se stal dlouholetý spolupracovník, kamarád a mechanik Radek Stachura, který křtil symbolicky olejničkou a motorovým olejem. V rámci vernisáže proběhlo také setkání velkých osobností automobilové sportu a DAKARU obzvlášť.

Stará parta se po letech opět setkala - Josef Kalina, Jiří Moskal, Josef Vrátil, Zdeněk Sluka, Petr Hamrla, Petr Gilar, Jaroslav Krpec, Jan Čermák a spousta dalších. Moderování se ujal jeden z nich, David Suchařípa a svoji roli zvládl s vtipem a nadsázkou. Beseda s Karlem Lopraisem byla vtipná, věcná a někteří zavzpomínali na staré časy.

Samotnou výstavu můžete na frýdeckém zámku navštívit do 5. září 2021, a to každý den od 9 do 17 hodin.

Jiří Baran