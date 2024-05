O setkání literátů z ČR, Slovenska i Polska v Beskydech nám napsala čtenářka Pavlína Kollárová. Děkujeme.

Literáti se sešli v Beskydech. | Foto: Dajana Zápalková

Hotel Zámeček v Čeladné se v sobotu 25. května 2024 stal místem setkání literátů z Čech, Moravy, Slovenska i polsky píšících autorů.

Literární klub Petra Bezruče (LKPB) zde pořádal již 13. ročník Beskydské lavečky -Psaní nás spojuje. Jak už podtitul napovídá, šlo o velice příjemné setkání lidí se společným koníčkem, kterým je tvůrčí psaní. Bezmála padesát literátů si zde předávalo své zkušeností a zážitky, které tato ušlechtilá záliba přináší.

Po úvodním vřelém přivítání všech účastníků předsedkyní a hlavní organizátorkou Beskydské lavečky Dajanou Zápalkovou, čekal literáty bohatý program. Přednášku o novinářce a osudové ženě Franze Kafky, Mileně Jesenské, poutavě vyprávěla „zvídavá kantorka“ Bronislava Dudová. Následovala malá literární dílna spojena s přednáškou člena LKPB Zdeňka Hledače o nových směrech v básnickém řemesle. Do třetice pak Vít Oram, rovněž člen klubu beskydských literátů, nechal přítomné nahlédnout do svého života, který spojil s jógou, její filozofií, myšlenkami, cvičením. Vít Oram je cvičitelem jógy již přes čtyřicet let.

Po přednáškách následovala prezentace autorského čtení všech přítomných literátů. Psaní je dar, umění svázat slova do krásných vět. Oživit vzpomínky, pohlédnout do světa fantazie, jenom tak se zasnít. Važme si kultury psaného slova, práce literátů, kteří při všedních povinnostech dokážou vnést pohlazení na duši nám všem.

Velké poděkování, že se Beskydská lavečka mohla uskutečnit, patří Dajaně Zápalkové, členům Literárního klubu Petra Bezruče, finanční podpoře měst Frýdku-Místku a Frýdlantu nad Ostravicí, dlouholetým a obětavým sponzorům a příznivcům LKPB manželům Pobudovým. Byli to právě oni, kdo společně s Dajanou Zápalkovou v roce 2009 zorganizovali 1. ročník Beskydské lavečky, netušíc možná, jaké velikosti v budoucnosti dosáhne. Žádná akce se nikdy nemůže konat bez účastníků a hostů, proto nás těší, že do Čeladné přijali naše pozvání.

Snad všichni obdivovali krásu beskydské krajiny, která oplývá bohatou zelení a před Zámečkem fialovou barvou rozkvetlých rododendronů. Krásná místa našeho regionu jim budou připomínat propagační materiály Obce Čeladná, Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy, ale i Tiskárny Kleinwächter a pivovaru Radegast. Všichni jmenovaní je literátům ochotně darovali, za což jim patří dík. A poslední věta na závěr. Chcete být příště u toho? Pokud i vaší zálibou je tvůrčí psaní, přijďte mezi nás do Literárního klubu Petra Bezruče!

Pavlína Kollárová