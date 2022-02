Stalo se to v sobotu 5. února na Plese naruby, který ve společenském sále Hostince U Čendy pořádal Čendaspolek spolu s hodoňovickým fojtem. Už podle plakátu, který na netradiční ples zval, bylo jasné, že se nebude jednat o klasický ples. Dress code totiž zněl – všechno naruby. A bylo na každém, jak tuto podmínku splní. Kreativita téměř neznala mezí. Už samotná identifikace příchozích byla někdy velice náročná a u některých modelů jsme se opravdu nasmáli.

Na plese se tak objevily dámy ve společenských róbách, které ale na místo hladkých tvářiček měly třeba i plnovous, pánové, kteří mluvili vysokými hlasy a byli průměrně o hlavu menší než jejich dámy, lidé, kteří měli všechno oblečení na sobě doslova naruby. Nebo jste mohli vidět třeba člověka, který měl sice vše jak se patří ustrojené, jen hlava byla obráceně a na místě, kde obvykle bývá obličej, tam byly vlasy – prostě si oblékl vše naopak.

Zahanbit se nenechal ani personál Hostince U Čendy, který téma NARUBY také pojal po svém, a to hodně odvážně. Svůdné spodní prádlo měli oblečené jako vrchní část oblečení, tak vám musí být hned jasné, jak to fungovalo na některé přítomné a jejich představivost.

Zábava se rozjela hned s prvními tóny kapely La fiesta band. Kvalitní hudba i zpěv, žánrová rozmanitost a schopnost kapely profesionálně reagovat na situaci na tanečním parketě způsobily, že parket byl od začátku do konce plně obsazen. A kdyby jen parket. Nakonec se tančilo i mezi stoly a sem tam někdo dotančil až k výčepu. Během večera došlo i na soutěže. První byla ryze taneční a výsledkem byla dvojice, která byla nakonec zaslouženě prohlášena za Nejlepší tanečníky plesu. Aby ne, vždyť své taneční umění museli prokázat v celkem osmi tanečních stylech od polky, po brake dance a hip-hop a nekompromisní odborná porota po každém stylu hodnotila svými body jejich taneční umění.

Při druhém soutěžním předělu jsme se rozhodli najít Krále a královnu plesu. O tento titul bojovaly opět čtyři páry, u kterých jsme museli nejprve prověřit jejich sportovní stránku. Museli lžící zavěšenou na provázku a uvázanou v pase do cíle dožduchat kelímek. Král a královna musí mít také patřičné umělecké vlohy, proto v rámci druhé disciplíny jeden ze soutěžní dvojice kreslil toho druhého. Nicméně dílka to byla velice úsměvná, jelikož malíř měl po celou dobu zavázené oči a kreslil pouze podle slovní navigace druhého ze soutěžní dvojice.

A samozřejmě nesměla chybět módní přehlídka, v rámci které každý soutěžní pár předvedl svůj model sestavený z věcí nasbíraných u lidí v sále. Výsledky však po třech disciplínách byly natolik vyrovnané, že mezi prvními dvěma páry musela rozhodnout další soutěžní disciplína. Vítězem celé soutěže, a tím pádem také králem a královnou plesu, se stala dvojice, která po dobu jedné písničky dokázala přinést na taneční parket co nejvíce věcí začínajících na písmeno P. Vítězný pár poté zaslouženě kromě ceny obdržel i zlaté korunky, které měl právo hrdě nosit po celý zbytek plesu.

O půlnoci pak proběhlo losování tradiční tomboly, která byla především díky štědrosti sponzorů a dárců hodně bohatá a dozajista všechny výherce potěšila. Snad už vám je jasné, že se všichni výborně bavili. Na všech přítomných bylo znát, že jim takováto akce už hodně dlouho chyběla a atmosféra byla po celou dobu plesu bezvadná. K bezchybnému průběhu dopomohl také bohatě zásobený bar a výčep, slané i sladké dobrůtky a hladovci se mohli posilnit řízkem, samozřejmě řízkem naruby. Tančilo se poctivě do brzkých ranních hodin, kdy jsme se loučili s konstatováním, že to stálo za to!

Vy všichni, kteří jste se Plesu naruby zúčastnili, ale i vy všichni ostatní, kteří jste z jakýchkoliv důvodů přijít nemohli - jsme rádi, že vás máme, a že s námi jdete po hlavě do všech takových a podobných nápadů, které si na vás vymyslíme! A těšíme se zase příště!

Hana Poledníková

