Parádního úspěchu dosáhli mladí baseballisté Frýdku-Místku. Z mezinárodního SuperCupu v Dortmundu si domů vezou pohár pro nejlepší tým.

Před startem turnaje chtěl Klasik zabojovat alespoň o bronzové medaile. Hned v prvním duelu proti nizozemskému výběru Future Stars však mladí hráči zabojovali a získali výhru 9-3. V následujícím utkání ale na kadety Frýdku-Místku čekal asi nejtěžší soupeř na turnaji, německá Elb Akademie.

V tomto střetnutí byli hráči Klasiku svému soupeři více než vyrovnaným rivalem, a nakonec jen drobné chyby přisoudily těsnou výhru 7:6 Němcům.

Ani tato prohra však baseballistům Klasiku nevzala chuť bojovat, což měli poznat hned následující den hráči Varšavy. Proti polskému týmu Frýdku-Místku vyšlo snad vše, jak na nadhozu, tak zejména na pálce svého soupeře výrazně přehráli. Nakonec z toho byla vysoká výhra 20:2 a postup do finále turnaje.

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT: Legendární keramika Zdenica je v Hukvaldech 33 let. Turisté se během let změnili Keramika Zdenica Hukvaldy | Video: Kaňoková Michaela

V souboji o zlato na Klasik opět čekal zápas s Elb Akademie, které měli frýdeckomístečtí co vracet. A znovu z toho byl vyrovnaný souboj. Tomu dlouho dominovali startující nadhazovači a před pátou směnou tak bylo skóre 1:0 pro německou akademii. Jenže pak dokázali pálkaři Frýdku-Místku zabrat naplno a šesti body si vybudovali solidní náskok. Dobře rozehraný duel si pak v závěru nenechali kadeti vzít a po výhře 7:1 se radovali z prvního místa na turnaji.

close info Zdroj: Chuck Ypic zoom_in Kadeti frýdecko-místeckého Klasiku přivezli z německého turnaje zlato.

„S výsledkem jsem samozřejmě spokojený. Celý tým si turnaj užil. Perfektní pro mužstvo bylo, že jsme byli spolu i mimo hřiště a kluci se dali hodně dohromady. Pak se to přeneslo i na hřiště. Tam jsme hráli koncentrovaně a týmově. Nebyly tam žádné spory. Když se udělaly chyby, tak se hned napravovaly dalšími akcemi. Předvedli jsme tady obrovskou týmovost,“ zhodnotil vystoupení kadetů Frýdku-Místku jejich manažer Miroslav Kretek.

„Byly tady dva slabší týmy, které skončily poslední. Elb bylo hodně kvalitní, tam jsme měli, co dělat a co si hlídat. Vyhráli jsme díky tomu, že jsme udělali o dvě chyby méně než oni. Celkově to byl dobrý turnaj. Měl dobře rozhozené počty nadhozů, takže jsme se nemuseli trápit s dvaceti nadhozy, protože to bylo zvednuté na čtyřicet. To turnaj pozvedlo a nebylo moc slabých nadhazovačů,“ pochvaloval si také kvalitu SuperCupu lodivod Klasiku. Kadeti Frýdku-Místku si nyní můžou dopřát chvilku odpočinku, ale již na konci prázdnin na ně čeká kvalitně obsazený turnaj Back2School U15 v Praze.