Před startem dvojzápasu počítali domácí trenéři další ztrátu, protože kvůli menšímu zranění ruky nemohli využít na kopci služeb americké posily Da’Reese Gutierreze. Naopak do sestavy se vrátil Adrián Mück a Matěj Chorobik. Právě tito dva mladí nadhazovači se nakonec postavili na kopec v úvodním duelu.

Zejména Mück odházel skvělý duel, když na kopci Klasiku vydržel až do sedmé směny a hostům povolil pouze 2 doběhy. Velmi dobře fungovala také pálka Frýdku-Místku. Tu nastartoval hned v první směně solo homerunem hrající manažér Jakub Kaplan.

Ještě v úvodní směně frýdeckomístečtí přidali další 4 body a vytvořili si slušný polštář pro zbytek duelu. Ten Klasik výrazně navýšil ve čtvrté směně, v niž přidal dalších 6 bodů. Pilnými sběrateli úspěšných odpalů byli Jindřich Adamus i Adrián Mück, kteří si do statistik připsali shodně po třech hitech. I díky tomu Klasik nakonec zvítězil 13-2 po sedmi směnách.

„Byl to můj první stav na pálce. Tak nějak jsem byl rozhodnutý, že když první nadhoz půjde do strikezóny, tak ho budu pálit. Trefil jsem ho dobře. Nemyslel jsem si, že to bude homerun, ale věděl jsem, že to poletí daleko. Nakonec to tam doletělo, takže spokojenost,“ smál se po utkání autor prvního domácího homerunu v letošní sezóně, zkušený borec Jakub Kaplan.

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT: Ve Frýdku se odehrál vzpomínkový koncert na Davida Stypku. Vyjde i nová deska Vzpomínkový koncert na Davida Stypku, FM, 21.7.2024 | Video: Deník/Michaela Kaňoková

Začátek druhého duelu zastihl obranu Frýdku-Místku nekoncentrovanou a díky chybám se soupeř rychle ujal vedení 2-0. Jenže domácí zabojovali, a ještě do konce třetí směny otočili skóre ve svůj prospěch. Vedení 4-3 vydrželo Klasiku pouze do páté směny. V ní Brňané přidali dva doběhy a znovu měli lehce navrch. V šesté směně nahradil startujícího Viktora Gajdicu na kopci Jakub Kaplan. Ten držel dokázal zastavit pálku soupeře, který se již nedostával do tlaku. To se domácím dařilo, ale dlouho nedokázali stahovat běžce pro body. To se povedlo až v dohrávce osmé směny, kdy vyrovnávající doběh stáhl právě Kaplan. Schylovalo se k napínavému závěru, jenže hned po dvou pálkařích Techniky v deváté směně se hosté dostali do vedení 6-5.

close info Zdroj: Pavel Chorobik zoom_in Jakub Kaplan si připsal první domácí homerun v této sezóně.

Za tohoto stavu se šlo do dohrávky, v niž potřeboval Klasik alespoň jeden doběh, aby udržel naději na výhru. V dohrávce dokázali frýdeckomístečtí dostat s jedním outem dva běžce do skórovací pozice, ale ani jednoho z nich nestáhli pro bod. Nakonec si tak připsali těsnou prohru.

„Byly to dva skvělé zápasy, takže jsme spokojeni s remízou. Vždy, když je to drama a prohrajeme, tak to není až taková škoda. Škoda to může být, pokud nás to bude stát postup do další do baráže o Extraligu. Jsem spokojený, že jsme hodně pálili, včetně mně,“ řekl po dvojzápase Jindřich Adamus, který je letos nejlepším pálkařem týmu. Nyní již frýdeckomístecké baseballisty nečeká žádný domácí duel a až do konce TOP 6 budou hrát pouze na hřištích soupeřů. Případný postup do extraligové baráže si stále můžou vybojovat, ale budou potřebovat vítězit.