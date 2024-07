Adrián Mück je dlouhodobě nominován do mládežnických reprezentačních výběrů a je jen důkazem dobré práce s mládeží v klubu pod Lysou Horou.

„Je to velká čest reprezentovat Českou republiku v baseballu. Zároveň je to velké břemeno. Není to pouze výlet, ale vyslání, kde chceme předvést maximum. Připravovali jsme se na to dlouhodobě,“ řekl odchovanec Klasiku. Češi odjížděli na turnaj jako jeden z favoritů. Před evropským šampionátem odehráli výborný turnaj Gateway, kde prohráli pouze z pozdějšími evropskými šampióny z Itálie těsně 1-2. Jenže na Mistrovství Evropy prohráli hned úvodní duel s Velkou Británií, která přivezla mnoho Američanů s britskými pasy a z tohoto úderu se již český výběr nezpamatoval. Nakonec z toho byla konečná 7. příčka.

close info Zdroj: se svolením Petry Šlencové zoom_in Adrián Mück v zápase Mistrovství Evropy.

„S umístněním spokojeni nejsme. Bohužel tam byly nějaké chyby a nedopadlo to tak, jak jsme čekali. Tým na úspěch jsme měli, ale nezkombinovalo se to tak, jak by se nám to hodilo. Nevyšly nám důležité zápasy kvůli drobným chybám. Ale hráli jsme týmově a bojovali až do konce,“ neskrýval zklamání Adrián Mück.

Ten na šampionátu naskočil na kopci do zápasu s Francií, které Česko prohrálo 8-10. Na přípravném turnaji Gateway svým výkonem přispěl k výhře nad Španělskem. „S přípravou a pak i turnajem nemůžu být nespokojený. Odvedl jsem maximum. Byl jsem připravený a ruka sloužila, jak měla,“ dodal na závěr frýdeckomístecký baseballista. Toho nyní čeká návrat do klubu a již v sobotu by měl obléct dres Klasiku ve dvojzápase s Technikou Brno. Frýdek-Místek aktuálně trápí množství zraněných nadhazovačů a tak trenéři návrat mladého reprezentanta do sestavy rozhodně přivítají.