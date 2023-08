Zakousnout se do vybraných jídel, užít si koncerty a pohodu s celou rodinou na jednom z největších gastrofestivalů v Moravskoslezském kraji si budou moci návštěvníci v sobotu 19. srpna 2023. Příspěvek o něm nám zaslala Lucie Talavašková, děkujeme.

Gastrofestival Frýdek-Místek. | Foto: Lucie Talavašková

Gastrofestival ve Frýdku-Místku se letos koná v historickém centru v okolí frýdeckého zámku v rámci akce Frýdek≈Místek plný chutí (začátek v 10 hodin).

Letošní ročník gastrofestivalu bude velkolepý. Bude se odehrávat nejen na Zámeckém náměstí, ale chutě a vůně ovládnou i zámecké nádvoří a přilehlé uličky. Již nyní pořadatelé slibují na 60 stánků s vybraným jídlem a pitím, které doplní vinný festiválek na zámku, a do programu se zařadily také vybrané podniky v okolí, které nechají nahlédnout do svého zákulisí. Celou gastro nabídku doplní také hudební vystoupení, tři cooking show v čele s Terezou Hybšovou, finalistkou soutěže MasterChef Česko, a zároveň bude vyhlášena historicky první nejlepší zelňačka Frýdku-Místku.

„Návštěvníci budou po celý den ochutnávat pokrmy české a zahraniční kuchyně, dezerty včetně rolované zmrzliny, připravujeme rovněž stánky s vegetariánskými pokrmy či low carb. Chybět nebudou vybrané nápoje, k mání bude sortiment od kávy, přes míchané nápoje, až po různé domácí limonády,“ představuje produkční gastrofestivalu Nikola Tabachová. Nouze nebude ani o program.

Hned v deset hodin mohou návštěvníci nejen podporovat soutěžní týmy, které budou vařit na náměstí svou nejlepší zelňačku, a jejichž vítězové budou vyhlášeni v 15.00 hodin na podiu, ale podívají se i pod ruce mistrům kuchařům.

Připraveny jsou hned tři cooking show. První se ponese trochu netradičně a paní Eva z Chaloupky za šípkovým keřem ukáže, jak vařit z darů zahrádek. S kuchařem Jamiem ze zážitkové restaurace Nha Cretcheu Café & Restaurant se pro změnu přeneseme na Kapverdské ostrovy a ve finále pak rozpálí plotýnky Tereza Hybšová, finalistka Masterchef Česko.

Celý program bude proložen koncerty, ať už cimbálem, tak pop-rockovou pohodou, a celý letošní ročník gastrofestivalu v 19.00 hodin uzavře Marta Jandová s kapelou. Koncept frýdeckomísteckého gastrofestivalu je rodinná akce, proto se také děti zabaví v parku Pod Zámkem v dětské zóně, kde si kromě jiného s Remoskou upečou svou vlastní pizzu, nebo budou pozorovat hvězdy v mobilním planetáriu. Chybět nesmí ani pestaurace, kde psím návštěvníkům naservírují pečlivě sestavené, vyvážené a chutné menu z nejkvalitnějších surovin. Pořadatelé poprvé do gastrofestivalu pozvali majitele podniků, které se nacházejí v okolí frýdeckého zámku.

„Naším cílem je nabídnout návštěvníkům co nejvíce zážitků a provázat spolupráci s místními podnikateli a poskytovateli služeb. Proto budou moci nahlédnout do výjimečné frýdeckomístecké cukrárny CukroBaron, naučí se, jak poznat správný rum v Alter Egu, ve Wrap Upu si budou zase povídat o chlebu a dozví se, jak je to vlastně B(b)ez obalu,“ láká do jejich zákulisí ředitelka pořádajícího Turistického informačního centra Frýdek-Místek Monika Konvičná.

Gastrofestival Frýdek-Místek plný chutí pořádá statutární město Frýdek-Místek prostřednictvím své organizace Turistické informační centrum Frýdek-Místek. Vstupné na akci je zdarma. www.fmplnychuti.cz, www.facebook.com/fmplnychuti Pozn. Gastrofestival Frýdek≈Místek plný chutí se koná také v rámci zážitkového víkendu Život v ulicích, který je nabitý akcemi a výhodami u partnerů.

Lucie Talavašková