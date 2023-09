V sobotu 2. září se na přehradě Baška konal 13. ročník tradiční akce GulášFest 2023, kterou pořádal Bašťanský spolek.

GulášFest, Baška, Frýdecko-Místecko, 2. září 2023. | Foto: se svolením Lukáše Valeriána

Třináct týmů se sešlo, aby připravilo kotlíkový guláš z různých druhů masa, a to výhradně na místě. Celý den byl poznamenán soutěživou atmosférou, překvapeními a dobrým jídlem. Sobotní den přivítal na přehradě Baška třináct odvážných týmů, kteří se postavili výzvě vaření kotlíkového guláše na 13. ročníku GulášFest 2023.

Tuto oblíbenou akci pořádal Bašťanský spolek a jako každý rok jsme byli zvědaví, co za guláše se dostanou na talíře porotců a diváků. Ráno od osmi hodin započala hektická příprava, a to včetně loupání cibule, krájení masa a zapálení ohně pod kotlem. Do 15. hodiny museli týmy mít své guláše hotovy a připraveny k ochutnání. Ochutnávka probíhala ve čtyřčlenné porotě, kterou tvořili Pavla „Polífka“ Pavelková, známá kuchařka z Dobrého rána a občanka obce, která se s velkou vervou zhostila role porotkyně, David Blahut z Bašťanského spolku, který od druhého ročníku nesnědl jedinou porci guláše a dva dobrovolníci.

Tradičně se do soutěže zapojují i diváci, kdy 130 návštěvníků zakoupilo kartičky s náhodně vygenerovanými 5 týmy a měli tak možnost vybrat svého favorita. Nakonec se divácky nejvíce zalíbil tým "Na severním pólu," který připravil originální "sobí" guláš z hovězího masa. Avšak originální bylo i jejich stanoviště, kde jste se rázem ocitli na severním pólu a o Vánocích. V celkovém hodnocení však triumfoval tým "Dřevjané tenisové rakety" z Bašky s hovězím gulášem, následovaný týmy "Allien shank" ze Starého Města, kteří vařili maďarský hovězí a "MEDLOG" z Frýdku-Místku s hovězím gulášem na černém pivu. Vítězné týmy obdrželi dárky od partnerů akce - pivovaru Radegast, Obce Baška a Bašťanského spolku, první tým navíc obdržel tradiční kovaný putovní pohár. Celý den provázela skvělá atmosféra a příjemné počasí, i když několik kapek deště v noci před akcí zanechalo své stopy, a návštěvníci se museli brodit blátem.

Celkem bylo snědeno úctyhodných 800 litrů lahodných gulášů. Jedním z návštěvníků byl i pan Jaroslav, který nám řekl: „GulášFest je skvělá událost, která spojuje lidi a přináší do naší obce spoustu radosti. Vždycky se těším na tuto akci a letos jsem měl tu čest ochutnat některé opravdu výjimečné guláše."

Pavla Pavelková, členka poroty při vyhlašování pronesla: „Jídlo je nejdostupnější rozkoš a radost, o kterou se můžete podělit. Ale vůbec nejlepší je radost z vaření a setkání s fajn lidmi.“ Za organizátora akce musím dodat, že děkuji všem týmům, které se právě podělily o tu rozkoš a radost, a není důležité kdo je na pomyslné bedně, ale že jsme nasytili naše občany – návštěvníky – společně se opět setkali. Chceme poděkovat všem návštěvníkům, týmům, obci Janovice za zapůjčení stanu a obci Baška za spolupráci při zajištění této úspěšné akce a těšíme se na další ročník GulášFestu na konci prázdnin roku 2024. David Blahut Foto: Lukáš Valerián