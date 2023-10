Hodoňovický krmáš tentokrát trochu slavnostnější Druhá říjnová sobota, pečená kachnička s červeným zelím a kynutým knedlíkem, pivo, víno i něco tvrdšího k pití, živá muzika, překvapení večera a vesnická tombola. Ano, i letos se v Hostinci U Čendy slavil krmáš.

Hodoňovický krmáš, říjen 2023. | Foto: Vratislav Kryl

A společně s 635. výročím založení obce Hodoňovice to byla sláva dvojitá. Již od pozdního odpoledne se na krmášové menu scházeli sousedé nejen z našich obcí. V sedm hodin pak byla zahájena taneční zábava a v sále to ožilo. Osvědčená kapela Bacardi opět nezklamala - prostě jim to zpívá a hraje.

Od starších vypalovaček po nejnovější hity, celý večer byl průřezem českou i zahraniční hudební produkcí. A jak se již stává tradicí, zahrál a zazpíval i tradiční návštěvník Krmáše, náš Armstrong – Milan Michna. Lidé se dobře bavili, smáli a tančili, v "pekle" u našeho fojta Pavla diskutovali o všem možném, aby se "po kalíšku" opět vrátili na taneční parket. Večer svým světelným vystoupením zpestřilo DuoFatale, které předvedlo opravdu originální show s prvky tance a akrobacie ve tmě. A přišla na řadu tombola.

Domácí zavařeniny, klobásky, špek, zelenina ze zahrádky, vajíčka, perníčky, hrábě, pytel ořechů nebo třeba ptačí budka - i to jsou ryze vesnické ceny, které si ti šťastnější, jejichž lístek byl vytažen z losovacího hrnce, odnesli domů. Na památku a připomenutí výročí obce pak každý z účastníků dostal perníkový půllitr s číslem 635. Pokud jste slavili s námi, jsme rádi, že jste přišli a bavili se. A pokud ne, přijďte příští rok! Ještě se sluší, samozřejmě, poděkovat Čenďákům, kolektivu Hostince U Čendy a obci Baška, díky nimž se daří tyto tradice v naší obci stále udržovat.