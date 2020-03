Veselý hodoňovický MASOPUST s Valašským vojvodou - 22. 2. 2020 Pojďme se nejdříve na Masopust podívat blíže, protože spousta z nás vůbec netuší, jak to s ním je.

Masopust v Hodoňovicích 2020 | Foto: Vratislav Kryl

Pod názvem Masopust se rozumí dlouhé období, které trvá již od Tří králů (6. ledna) až do začátku postního období, tedy do Popeleční středy. A to už jsme až u Velikonoc…