Po osmi letech se rozhodli umělečtí vedoucí Pěveckého sdružení Martinů a Třineckého komorního orchestru, Michal Zátopek a Alena Kostková, navázat na dlouholetou spolupráci a vydat se opět společně se svými soubory do zahraničí.

PSM a TKO v městečku Nago - pohled k jezeru Lago di Garda. | Foto: Pěvecké sdružení Martinů Třinec

Obě třinecká hudební tělesa jsou velmi aktivní na hudební scéně, nejen ve svém regionu, ale reprezentují také na zahraničních festivalech. „Rádi vzpomínáme na všechna naše společná vystoupení, ať už to byly koncerty v Třinci nebo v rámci koncertních výjezdů do zahraničí,“ uvedla Dagmar Machálková, organizační vedoucí Martinů.

„Mnoho krásných společných zážitků máme například z festivalů v Paříži nebo v Toskánsku. Naposledy jsme spolu koncertovali v Dublinu. Možná je to tím, že na pobyt v Irsku jsou vzpomínky nejčerstvější, ale právě z tohoto zájezdu, který jsme absolvovali v roce 2015, máme asii nejvíce zážitků, protože jsme poznali mnoho krásných míst této zajímavé země a zpívali jsme v jednom z akusticky nejzajímavějších chrámů, v Christ Church katedrále,“ zavzpomínala Machálková.

„Při výběru letošního festivalu jsme byli omezeni časovými možnostmi našich členů, a tak nakonec padla volba na Music festival Lago di Garda, který organizuje agentura MRF. Pak přišel čas na výběr repertoáru, což nebyl velký problém, protože jsme se brzy shodli na provedení Missy Festivy Johna Leavitta,“ sdělil Michal Zátopek.

„Kromě společných skladeb měl každý soubor prostor pro vlastní program. V tom našem zazněly skladby Jubilate Deo (P. Anglea), Ave Maria (G. Caccini) a Cedant Arma Togae (O. Mácha). Přinesli jsme také kousek beskydské kultury a současně historie sboru, a to prostřednictvím lidové písně Ospalczisko, kterou složil dlouholetý dirigent PSM, Václav Štývar. Třinecký komorní orchestr se představil skladbou Sonata de Concert (G. P. Telemann). Dle bouřlivých ohlasů publika jsme svým provedením i pestrou skladbou programu všechny přítomné v prostorách Auditoria San Giuseppe zaujali, což je pro nás to nejdůležitější, co si z festivalu odnášíme,“ dodal sbormistr.

PSM a TKO strávili v Itálii celkem 5 dnů od 18. do 22. října. 16. ročníku mezinárodního festivalu Music Festival Lago di Garda se zúčastnilo celkem 19 sborů z Evropy, z toho pouze 2 české. „Užili jsme si 5 krásných dnů v kouzelném prostředí jižních vápencových Alp, i navzdory ne příliš vlidnému počasí, a to díky skvělé partě lidí, která se zde sešla. Děkujeme našim přátelům z Třineckého komorního orchestru za společné - nejen hudební - zážitky. Již nyní se těšíme na další,“ zhodnotila organizační vedoucí PSM.

