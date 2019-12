„Naším úkolem bylo v daném časovém limitu sestavit funkční model dle montážní dokumentace,“ řekl kapitán týmu Jakub Turoň z konstrukčního oddělení firmy Huisman.

„Letos to byl jeřáb a zdvihací systém ze stavebnice Merkur. Montovat mohou jen žáci a studenti, my dospělí jim smíme pomoci jen radou či doporučením. Tým musí model nejen sestavit, ale také otestovat jeho funkčnost, a to vše ve stanoveném časovém limitu. Porota posuzuje také kvalitu technického zpracování a za nedostatky přiděluje trestné minuty. Náš tým dokázal splnit zadání v časovém limitu a skončil tak na pátém místě,“ ohodnotil výkon Jakub Turoň.

Soutěž je součástí veletrhu Středoškolák, vysokoškolák, který proběhl na ostravské Černé louce ve dnech 6.-7.12.2019 a je určena žákům základních a studentům středních škol, kteří si tak vyzkouší svou manuální zručnost a technické myšlení. Společně s odborníky z místních firem plní v týmu zadané úkoly s využitím polytechnické stavebnice.

Jolana Filipová