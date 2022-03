Na výzvu se věci (mnohdy i na základě konkrétní aktuální potřeby a požadavku) shromažďovaly v Hostinci u Čendy v Hodoňovicích. Poté se sešlo mnoho dobrovolníků a vše se třídilo, balilo do beden a pytlů a s dvojjazyčnými popisky připravovalo k převozu na místo určení. Cíle pomoci z Bašky jsou dva. Část zahrnující většinou oblečení pro ženy a děti, hygienu, částečně potraviny a obecně věci denní potřeby, je odvezena do jednotlivých konkrétních ubytovacích zařízení v okolí, kde jsou umístěni lidé, kteří svou vlast již opustili a hledají zde útočiště.

Druhá část (jako například zdravotní a desinfekční materiál, elektro zboží, baterky a baterie, deky, spacáky a karimatky, trvanlivé potraviny, hygienické potřeby, oblečení a obuv pro muže…) putuje na Slovensko-Ukrajinskou hranici, kde si věci přebírá zástupce ukrajinské charity a převáží je přes hranici do kostela na ukrajinském území. Tam se dále třídí a distribuují na konkrétní potřebná místa. Informují nás o jejich předání, posílají fotky, abychom věděli, že náklad nezmizel jinde, než bychom si přáli. Máme tak zpětnou vazbu, že to, co děláme, má smysl.

Prázdná auta pak na hranicích nabírají maminky s dětmi a vezou je do České republiky. Nemohu zde vyjmenovat všechny, kteří se na pořádání sbírky a sbírce samotné jakýmkoliv způsobem podíleli, kteří neváhali nasednout do naložených aut a vezli náklad k předání. Proto posílám všem jedno obrovské a upřímné DĚKUJI. Máte srdce na pravém místě. A zároveň si vám všem od lidí, kteří pomoc Bašky obdrželi, tímto dovoluji vyřídit vzkaz: „Zdá se nám to skoro neskutečné, že nám někdo, kdo nás vůbec nezná, pomáhá. Jsme neskutečně vděčni a vážíme si toho. Velmi si přejeme, aby všechna ta hrůza skončila a my zase mohli normálně žít.“

Hana Poledníková

