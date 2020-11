V Třinci odstartovala informační kampaň s názvem Na cestě z ulice, která směřuje jednak k lidem bez přístřeší, a jednak k široké veřejnosti. Se sociálními pracovníky v doprovodu strážníka městské policie se lidé mohli potkat například před supermarketem Tesco nebo Lidl.

Informační kampaň Na cestě z ulice | Foto: archiv

„Účelem kampaně je poukázat, jaká pomoc je či není vhodná ze strany občanů a k čemu případně vede, a připomenout lidem bez domova, že mají možnost ve svém životě něco změnit, a město je prostřednictvím svých pracovníků nebo pracovníků sociálních služeb připraveno jim pomoci. Chceme lidi bez přístřeší v co největší míře směřovat do sociálních služeb a návazných aktivit, aby nemuseli trávit zimu na ulici, to je také jeden z cílů kampaně,“ vysvětlil Vlastimil Starzyk z odboru sociálních věcí třinecké radnice.