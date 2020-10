Je jasné, že malé děti nebudete nutit jezdit na rotopedu nebo zvedat činky. „U dětí je potřeba podporovat přirozený pohyb typu lezení, skákání, houpání se, chytání předmětů, pobíhání, který rozvíjí motoriku a umožňuje jim vyřádit se aktivitou, která je zároveň baví,“ říká Jitka Literová, hlavní manažerka celorepublikového projektu Děti na startu (www.detinastartu.cz). Ideální je přizpůsobit jim k tomu jejich vlastní pokoj. Pojďme se podívat na pár vychytávek, kterými ho vybavit.

Gymnastické a balanční míče

Skvělá pomůcka do každého prostoru, která se dá využít i jako židle. „Když člověk sedí na obyčejné židli, nepracují žádné svaly,“ říká Kristýna Přibylová ze speciálních dětských tělocvičen Monkey´s Gym a pokračuje: „Když ale sedíte na míči a musíte vyrovnávat balanc, míč vás nutí aktivovat spoustu svalů, mezi nimi i důležité svaly středu těla.“ Velký míč se dá použít také na skákání, protahování se, děti s ním mohou kutálet po bytě a tak dále.

Molitanové míčky

Levná pomůcka, která nemusí zůstat jenom v dětském pokoji. „Můžete házet na terč, ale také mezi sebou – chytání je důležitá pohybová činnost,“ říká Štěpánka Štrougalová, zakladatelka Baby Clubu Juklík, a nabízí další tipy: „Vezměte dva míčky a přehazujte si je s dítětem. Dítě může vyhazovat jenom pravou a chytat levou rukou, druhý míček si musí vždycky v ruce přehodit. A podobných aktivit se dá vymyslet spousta.“ Kristýna Přibylová doporučuje pořídit k míčům i basketbalový koš: „Když ho pověsíte v pokojíčku na zeď nebo na dveře a k němu pořídíte menší měkký lehký míč, dá se vymyslet spousta her: házení popředu, pozadu, na čas, na body, cokoliv.“

Party balonky

Zdaleka nejsou jen na narozeninové oslavy. Balonky jsou fantastické do těsnějších interiérů. Můžete si s nimi pinkat, přepinkávat pomyslnou síť, strefovat cíl a podobně. Jsou lehké a jejich pohyb je mnohdy nepředvídatelný, takže zajistí i spoustu zábavy.

Tyč nebo lano na šplhání + dopadiště

„Zkušenost z výšky, kdy dítě vyleze nahoru, rozhlíží se a pak se musí dostat dolů, je velmi důležitá a dost rodičů na ni zapomíná,“ říká Kristýna Přibylová z Monkey´s Gym. K jejímu získání skvěle poslouží tyč nebo ještě lépe lano, které, když jej ukotvíte do stropu, zabere minimálně místa. „Pokud má dítě zvýšenou postel, zkuste ho dát blízko ní. Může lézt do postele a skákat z ní. Na laně se dají uvázat taky uzlíky, což přinese zase jinou zkušenost,“ dodává. Lano se ale dá využít i tak, že ho natáhnete na podlahu dětského pokojíčku a zkusíte, jestli dítě dokáže chodit hlavně po něm a nepřepadávat mimo. Pokud dítě necháte skákat ze zvýšené postele, nezapomeňte na měkké dopadiště. To skvěle zajistí třeba stará nebo nafukovací matrace, kterou máte na přespání pro návštěvy. Ta se dá mimochodem použit také na kotouly, válení sudů a další. „Z vlastní zkušenosti doporučuji tzv. krycí podložku na matraci. Existují různé tloušťky od 5 do 10 centimetrů, je lehce skladná, běžně k sehnání v Ikea. Pokud ji necháte uprostřed místnosti na pár dnů jen tak ležet, děti na ní bez většího přemlouvání začnou dovádět,“ dodává Štěpánka Štrougalová z Juklíku.

Klouzačka, tunel, nafukovací schody

Hlavně menší děti ocení v pokoji cokoliv na prolézání. Jitce Literové se v poslední době řada matek svěřuje, že jejich děti, hlavně ty z moderních přízemních domů, neumějí chodit po schodech. „Výborná pomůcka na rozvoj motoriky jsou pěnové schody nebo jakákoliv skluzavka, na kterou děti musí nejprve vylézt,“ říká. K tomuto účelu dobře poslouží nízké palandy bez druhé lehací plochy, které mají na jedné straně žebřík, na druhé skluzavku a pod palandou spoustu prostoru na další pomůcky. Takový hrací kout je pak několik v jednom.

Volná stěna

Při zařizování dětského pokoje nebo herny platí, že méně je někdy více. Dítěti by měl zbýt dostatek prostoru, kde může třeba jen tak tančit, když pustíte muziku, nebo si zkoušet kotouly a další věci. Koupí jakékoliv sportovní podložky mimochodem také nic nezkazíte. Dobré je pohlídat si, aby buď přímo v pokoji, nebo někde jinde v bytě zůstala aspoň jedna volná stěna. „Pak stačí polštář a dítě se může pokoušet dělat třeba stoj na hlavě,“ dodává Štěpánka Štrougalová.