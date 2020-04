V červnu jsem odmaturoval na šestiletém gymnáziu Petra Bezruče s taháky, nebyl jsem schopen se učit. Poté to nejhorší odeznělo a já jel do Prahy zkusit žít.

V roce 2000 v září jsem si udělal řidičák skupiny B. O vánocích mne našli nahého ve sněhu policisté a nechali mě jít domů , v noci mi Bůh přikázal svléknout se do naha a běhat po čtyřech jako kočka v závějích v poli u paneláku až do svítání (1-6hod), kdy mě našla městská policie. Neměl jsem v sobě žádné drogy. Tak mě nechali ležet na kapačkách v nemocnici.

Když se setmělo utekl jsem z nemocnice a následně v jiném pavilonu proskočil zavřeným oknem. Hospitalizace v Opavě a tvrdil jsem že vidím po nebi jaguáry. Na jedenáctce jsem ještě pár dní chodil po čtyřech. Poté oddělení 19 a pak otevřené 17.Z návštěvy doma jsem utekl vlakem do Bašky u Frýdku a zase jsem nahý lítal po poli, až sem doběhl k domu v Janovicích a požádal o oblečení. Policie, Opava , zpět na 19 ku, za tři měsíce v Opavě jsem utekl domů a naši podepsali reverz.

Dostal jsem plný invalidní důchod . V roce 2002 jsem jel sbírat s přáteli melouny do Francie a když jsem se po měsíci v srpnu vrátili do Prahy, vyfotili mě nahého na hřbitově ve Strašnicích, jak tam lezu po čtyrech. Poté mě policisté chytli nahého v poli v Čelákovicích u Prahy a já jsem jim utekl ze stanice od výslechu. Druhý den jsem tam prosil u domu nahý o oblečení a police mě předala přátelům. Ze 100 kilo jsem zhubnul zpět na 70 během měsíce.

Poté jsem požádal o odebrání důchodu, nechali mě na pozorování v Třinci a důchod odebrali. V roce 2005 jsem se zase svlékl na Letné v Praze a policisté mě nechali jít domů. Vrátili mi invalidní důchod Otec mě chtěl zbavit svéprávnosti a tak jsem se tři roky soudil, bylo to peklo, nakonec jsem vyhrál.

Nejprve mě zbavili částečně svépráví a že mohu utratit max 4000 kč. Při dalším líčení mi soudkyně vyčítala že jsem se neodstěhoval od rodičů a já že jak si mám platit nájem větší než 4 tisíce. V Opavě jsem pak byl asi pětkrát , vždy na popud rodičů, ale vždy jsem jim utekl hned jak to šlo. Po celou tu dobu mi řidičák sk B nechali (2000 - 2012). Jak může mít řidičák sebevrah co ho chytají nahého v létě v zimě a kdo se o to zajímá??

Naposledy mě chytli nahého policisté asi v roce 2014 a já jim namluvil že cvičím jógo a nechali mě jít domů. V roce 2015 jsem hledal pomoc všude možně protože mě rodiče zase chtěli nechat odvézt do Opavy. Tak jsem dostal hrozný strach a zavolal na Policii ČR, že mám atomovou bombu. Zase soud, chtěli mě zavřít na 2 roky do Opavy. Nakonec druhý lékařský posudek vyhrál. Ochranná léčba měla být pouze 2 roky, nyní však trvá čtvrtý rok.

Prosím o jakoukoliv pomoc, díky moc,

