Odběrové místo Nemocnice Třinec zahájilo možnost výběru při testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 v těle metodou PCR. Pacienti indikovaní praktickým lékařem nebo krajskou hygienickou stanicí si mohou vybrat stěr z nosohltanu nebo novou metodu testování ze slin, která je pro pacienty výrazně příjemnější.

V Nemocnici Třinec dělají nově test na koronavirus i ze slin.Zdroj: archiv nemocnice

Nyní již nemusíte podstupovat nepříjemný stěr z nosohltanu, ale stačí zakašlat do roušky a poté vyplivnout do malé zkumavky za pomocí trychtýře své sliny. Tato zkumavka se následně odešle do laboratoře k vyhodnocení. Pokud si indikované osoby vyberou tento nový způsob odběru, neměly by nejméně 10 minut před samotným odběrem jíst, pít, žvýkat žvýkačku ani kouřit.

Irena Sikorová Nožková