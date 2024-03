Letošní únor místo zimy, jako by soupeřil podzim s jarem o to, jaké roční období má zrovna být. Fotoreportáž nám zaslal Lukáš Valerián, děkujeme.

Jaro ve Frýdku-Místku - březen 2024. | Foto: Lukáš Valerián

Místo sněhu všude kolem ještě hromady spadaného listí, které se nestihlo uklidit, než udeřil první sníh. Jistě ještě všichni pamatujeme ten nádherný barevný a teplý podzim, který z ničeho nic, ze dne na den vystřídala zima.

I u nás na zahradě zůstaly hromady listí, které jsme nestihli uklidit, než nás překvapil první sníh. Nejsem žádný milovník ani znalec květin. Však jsem rád, že rozpoznám pampelišku od bledule. Ale na letošním jaře, prostě v době, kdy se trochu oteplí vzduch a půda, když vyrostou první květiny, když se do přírody začnou vracet barvy, koho by to neočarovalo a nepřilákalo svou pozornost?

Lukáš Valerián