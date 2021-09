V následujícím článku se dozvíte, jak to vypadá, když terénní pracovníci organizace Bunkr, o.p.s. v Třinci pracují na plné obrátky. Za text i fotografie děkujeme Zuzaně Bockové.

Již 15 let přichází terénní pracovníci organizace Bunkr o.p.s. za dětmi přímo do ulic Třince | Foto: se souhlasem Zuzany Bockové

Terénní pracovníci Streetworku v 3nci organizace Bunkr, o.p.s. vyráží již 15 let do ulic Třince, kde vyhledávají, kontaktují a podporují místní děti a mladé lidi, kteří tráví svůj volný čas na ulici. Streetwork v 3nci je preventivní službou, která řeší příčiny problémů dětí a mladých lidí v Třinci, ne jejich následky. Pracovníci streetworku se orientují především na ty děti, které svůj volný čas na ulici tráví pasivně, experimentují s návykovými látkami, mají trable ve škole, v rodině, ve své partě apod. Těmto dětem a mladým lidem nabízí pomocnou ruku, vyslechnou je, nesoudí a podporují je tak, aby úspěšně zvládli cestu z dětství do dospělosti.