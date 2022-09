Kam na výlet? Zkuste Horní Bečvu a místní přehradu, říčku nebo koupaliště

Léto se nyní nějak rychle přehouplo do podzimu, ale i v tuto dobu je voda fajn. Když do ní už nevlezete, tak alespoň procházka kolem vody, ať už to je přehrada, říčka nebo koupaliště a doušek z pramene vás určitě osvěží. To vše v Beskydech, v Horní Bečvě, kde je krásně vždy, ve všech ročních obdobích. A někdo se třeba vydá po cestičkách lomem, který se nachází blízko přehrady. Děkujeme Evě Raidové za tip na výlet a fotogalerii.

V Beskydech je ve všech ročních obdobích prostě krásně. | Foto: Eva Raidová