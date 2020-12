Darovat tuto nedostatkovou tekutinu přišla tentokrát početnější skupina personálu třinecké nemocnice, než tomu bylo před 10 dny.

„Jsme hrdé na to, že jsme v sobě překonaly strach a připojily se k naší nemocniční akci. Darovat kousek sebe je to nejmenší, co můžeme pro záchranu jiných životů udělat. Snad tato naše zaměstnanecká akce probudí a vyburcuje kolektivy ostatních organizací a připojí se rovněž k dárcovství,“ podotkly prvodárkyně z řad dokumentačních pracovnic.

V zaměstnaneckém darování bude Nemocnice Třinec pokračovat a vypsala již další termíny pro svůj personál (12. a 26. ledna, 9. a 23. února 2021). Ostatní zájemci se mohou hlásit v pracovní dny na tel. 558 325 175 nebo 558 309 627.

Každá darovaná kapka krve je vzácností, a proto staň se dárcem i TY!!!

Irena Sikorová Nožková