Obrovský úspěch dosáhly mladé baseballové naděje Frýdku-Místku na celorepublikovém turnaji FirstCup. Poreferoval nám o něm čtenář Ján Jabrocký.

Klasik při slavnostním úvodu turnaje. | Foto: Lenka Brožová

FirstCup je vrcholem sezóny pro kategorii hráčů do osmi let. Klasik v něm zaskočil favority a skončil na 4. místě. Na závěrečný turnaj FirstCupu si místenku v kvalifikaci vybojuje pouze 16 týmů. Frýdek-Místek se na něj probojoval podruhé v řadě a znovu nebyl jenom do počtu.

I když v prvním utkání prohrál s Blanskem, tak pak následovalo několik výher v řadě. Nejdříve ještě v základní skupině přehrál vždy velmi silný tým brněnských Hrochů 9-6 a pražskou Kotlářku 13-0. Díky tomu putoval do osmifinále z druhého místa. V důležitém zápase, které rozhodovalo o tom, jestli Klasik skončí v první nebo druhé polovině pořadí, zdolali frýdeckomístečtí Pardubice 10-6 a již v tento moment bylo jasné, že si domů odvezou nejlepší umístnění klubu na tomto turnaji v historii.

Klasik při slavnostním úvodu turnaje.Zdroj: Lenka Brožová

Ale málokdo tušil, že se nakonec zastaví jen těsně za stupni vítězů. Ve čtvrtfinále Frýdek-Místek narazil na do té doby suverénní Techniku Brno, která měla nejvyšší ambice. Jenže dramatický duel Klasik zvládl a po těsné výhře 9-8 si vybojoval postup do semifinále.

V závěrečných dvou duelech se ale štěstíčko od mladých hráčů a hráček Frýdku-Místku trochu odvrátilo a s Ostravou i Třebíči prohráli o jediný bod. Klasik tak nakonec bral konečné 4. místo.

„Říkala jsem si, že do první desítky bychom to mohli zvládnout. Kdyby mi někdo řekl, že budeme sahat po medailích, tak bych mu nevěřila. Když jsme ale porazili Techniku a šli do semifinále, tak to byl neuvěřitelný zážitek. Děti hrály skvěle. Byly to těžké zápasy, ale ony to zvládly,“ řekla po turnaji trenérka Iva Kretková.

Kristián Rusnák se blýskl nejdelším odpalem.Zdroj: Lenka Brožová

Klasik svými výkony rozhodně zaujal a po turnaji si vysloužil pochvalu od manažera mužského národního týmu Pavla Chadima. „Rozvoj hráčů a mužstva od realizačního týmu Ivy Kretkové je neuvěřitelný. To, co Klasik za posledních pár let s mládeži dokázal je obdivuhodné,“ řekl po skončení turnaje směrem k frýdeckomísteckému týmu.

Klasik si z turnaje odnesl také dvě individuální ocenění. Kristián Rusnák se předvedl nejlepším výkonem v odpalu do dálky, když poslal míč do vzdálenosti 31 metrů a jako jediný překonal třicetimetrovou hranici. Další ocenění si odnesla přímo hlavní trenérka Klasiku Iva Kretková, která otočila nesprávný výrok rozhodčího v neprospěch svého klubu. „Ceníme si, že jsou trenéři schopni dát zásady fair play výše než vítězství a prohry,“ vysvětlil Pavel Chadim, proč cenu dali právě trenérce Frýdku-Místku.

Frýdeckomístecký klub tak znovu ukázal kvalitní práci s mládeží. Na turnaji se opíral vesměs o své hráče, když tým doplnil několika hráči z Rožnova v rámci spolupráce s nově vznikajícím klubem Camels Rožnov pod Radhoštěm.