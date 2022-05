Klienti sociálních lůžek třinecké nemocnice si užili voňavé a chutné odpoledne

Klienti Oddělení sociálních lůžek Nemocnice Třinec se s potěšením vrhli na tradiční aktivitu – pečení bramborových placků. Uživatelé se ochotně zapojili do příprav, neboť bez oškrábaných brambor by to přece nešlo.

Klienti Oddělení sociálních lůžek Nemocnice Třinec se s potěšením vrhli na tradiční aktivitu – pečení bramborových placků. | Foto: Irena Sikorová Nožková